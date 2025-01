SO viel cashen die Klubs in der Königsklasse

Auch diejenigen Champions-League-Teilnehmer, die es nicht in die K.o.-Phase geschafft haben, gehen nicht mit leeren Händen nach Hause.

Der neue Champions-League-Modus spült ordentlich Geld in die Vereinskassen! Das gilt auch für diejenigen Klubs, für die am Hammer-CL-Mittwoch (21 Uhr, live Sky/Canal+), an dem alle 36 Teilnehmer gleichzeitig ihre letzte Ligaphasen-Partie absolvieren, die Königsklassen-Reise endet. Denn neben dem Startgeld kassieren die 36 Teilnehmer außerdem auch von Erfolgen abhängige Prämien.

Auch für Sturm und Salzburg gibt es Geldregen

Zumindest die Teilnahmesumme von 18,62 Millionen Euro haben alle Mitstreiter sicher. Diese ist im Vergleich zu den 15,64 Millionen der Vorsaison deutlich gestiegen. Auch in den bisher sieben Partien der Ligaphase sammelte sich bei einigen Klubs ein ordentliches Preisgeld an. So gab es pro Sieg 2,1 Millionen Euro, Remis wurden mit 700.000 Euro belohnt. Auch die Tabellen-Platzierung, vor Eintritt in die K.o.-Phase, hat Einfluss darauf wie viel man zusätzlich abcasht.

Die Top acht dürfen sich nicht nur über das Direktticket ins Achtelfinale freuen, sondern auch noch über weitere 2 Millionen Euro. Die Ränge 9 bis 24 müssen sich ihren Weg in die nächste Runde erst über das Play-off erarbeiten. Dabei erhalten die Plätze 9 bis 16 noch eine Million Euro obendrauf. Auch einen Ranking-Bonus soll es geben, der in der Höhe von zwischen 275.000 Euro (Platz 36) und 10 Millionen Euro (Platz 1) ausfallen kann.

Das bedeutet, auch unsere Bundesligisten Sturm Graz und RB Salzburg, deren CL-Aus bereits feststeht, konnten sich etwas dazuverdienen. In sieben Partien gab es für die Grazer und die Bullen lediglich einen Sieg - inklusive Startprämie ergibt dies zumindest 20,72 Millionen Euro Gewinn, wobei auch noch der Ranking-Bonus anfällt.

Diese Summen warten in der K.o.-Phase

Achtelfinale: 11 Mio. Euro

11 Mio. Euro Viertelfinale: 12,5 Mio. Euro

12,5 Mio. Euro Halbfinale: 15 Mio. Euro

15 Mio. Euro Finale: 18,5 Mio. Euro

18,5 Mio. Euro Titelgewinn: 6,5 Mio. Euro

Top-Verdiener ist der bislang unbesiegte Spitzenreiter Liverpool mit den 18,62 Mio. Euro bei Antritt, 14,7 Mio. Euro für sieben Siege sowie 2 Mio. Euro wegen der Platzierung in den Top acht und 11 Millionen Euro für den Achtelfinaleinzug. Damit kommen die Reds zumindest auf 46,32 Millionen (noch ohne Ranking-Bonus).