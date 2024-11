St.Pölten-Wölfinnen in Barcelona gefragt

Auf die Ladies vom spusu SKN St.Pölten wartet am Dienstag die nächste Königsklassen-Herausfoderung.

Die Damen des spusu SKN St.Pölten sind wieder in der Champions League gefragt! Gegen Titelverteidiger FC Barcelona wollen die Wölfinnen auswärts am Dienstag (18.45 Uhr, live DAZN) die ersten drei Punkte in der Gruppenphase holen. In den Duellen mit den Schwedinnen von Hammarby (0:2) sowie Manchester City (2:3) ist dies noch nicht gelungen. Im katalanischen Estadi Johan Cruyff hofft man gegen Ballon-d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmati und Co. Großes erreichen zu können.

4:0-Triumph in Generalprobe

Das Ergebnis der Generalprobe hat dem Team von Coach Celia Brancao-Ribeiro vor dem Barca-Duell noch einen Selbstbewusstseins-Boost beschert. Im Niederösterreich-Clash mit Neulengbach setzten sich die St.Pöltnerinnen mit 4:0 eindeutig durch. Die Treffer von Kamila Dubcova (43.), Rita Schumacher (53.) sowie Melike Pekel (57.) und Maria Mikolajova (74.) sorgten dafür, dass man nun mit fünf Punkten Vorsprung auf die Wiener Austria an der Tabellenspitze ruht.

Gute Voraussetzungen für das Königsklassen-Duell in Barcelona! Während die SKN-Ladies am Dienstag die Rolle der Gäste übernehmen, dürfen sie am 21. November (21 Uhr, live DAZN) das Team rund um Superstar Alexia Putellas nach Wien einladen. Indes erwarten die Damen von ManCity am Dienstag (21 Uhr, live DAZN) Hammarby. Das Retour-Match steigt am 21. November in Schweden (18.45 Uhr, DAZN).