Sturm Graz kämpft um das große Finale in der Champions League

Sturm Graz trifft im letzten Champions-League-Gruppenspiel auf Lille. Der österreichische Doublesieger will ein herausragendes Jahr mit einem Erfolg in Frankreich abschließen.

Einmal noch die Kräfte bündeln: Sturm Graz tritt am Mittwoch in der Champions League bei Lille (18.45 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) an, um ein erfolgreiches Jahr gebührend abzuschließen. Interimstrainer Jürgen Säumel sieht die Partie als großen Test: „Es geht um einen würdigen Abschluss eines überragenden Jahres.“

Letzter Kraftakt im Erfolgsjahr 2024

Die Grazer kennen Lille bereits aus der Vorsaison, als man im Conference-League-Achtelfinale gegen die „Doggen“ spielte. Nach einer 0:3-Heimniederlage konnte Sturm damals ein 1:1 in Frankreich erreichen. „Wir sind reifer geworden und haben Selbstvertrauen aus den letzten Spielen mitgenommen“, betonte Kapitän Jon Gorenc Stankovic, der nach einer Verletzung um seinen Platz in der Startelf kämpft.

Lille: Starke Gegner und Heimserie

Lille geht mit einer beeindruckenden Bilanz ins Spiel: Seit drei Monaten ist das Team ungeschlagen, inklusive eines Sieges gegen Real Madrid und eines Unentschiedens gegen Juventus. Besonders gefährlich sind Torjäger Jonathan David und Edon Zhegrova, die in dieser Saison konstant treffen.

Interimstrainer Säumel bereitete sein Team intensiv vor, sprach sogar mit Frankreich-Experten wie Klaus Schmidt, Co-Trainer in Monaco. „Lille hat eine überragende Mannschaft mit tollen Einzelspielern. Wir müssen kompakt stehen und punktuell Nadelstiche setzen“, erklärte Säumel.

Sturms Chancen in der Königsklasse

Mit einem Sieg könnte Sturm Graz eine Chance auf die CL-Zwischenrunde wahren. Doch die Aufgabe wird durch den Ausfall von Jusuf Gazibegovic (Sperre) und den Einsatz des jungen Ersatztorhüters Daniil Chudjakow erschwert. Fit ist dagegen Erencan Yardimci, der zuletzt angeschlagen war.

Säumel, für den es möglicherweise das letzte Spiel als Interimscoach ist, setzt auf den Teamgeist: „Ich habe eine fokussierte Mannschaft gesehen, die zeigen möchte, was in ihr steckt.“ Mit 10 Punkten aus vier Spielen hat Säumel Argumente für ein langfristiges Engagement gesammelt. Am Mittwoch zählt jedoch nur eines: eine starke Leistung auf internationaler Bühne.