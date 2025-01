Sturm überrascht - ManCity & Dortmund kratzen Kurve - Real, Bayern, Atletico souverän

Ein derartiges Spektakel wie am letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase gab es in der Königsklasse noch nie. Der Mega-Mittwoch hatte die ein oder andere Überraschung in petto.

Der letzte Spieltag der Champions-League-Ligaphase hätte kaum spektakulärer sein können. Alle 36 Teilnehmer standen am Mittwochabend gleichzeitig auf dem Platz, kämpften noch ein letztes Mal um Punkte. Die Tore schienen im Sekundentakt zu fallen - kaum passierte in einer Partie etwas, gab es schon das nächste Ereignis in einem anderen Duell. Für zwölf Mannschaften nahm die Königsklassen-Reise nach diesem Spektakel ein Ende (Plätze 25 bis 36), darunter für Sturm Graz, RB Salzburg und den VfB Stuttgart. Indes müssen sich Fußball-Giganten wie Real Madrid oder der FC Bayern über das Play-off (Plätze 9 bis 24) den Weg in die nächste Runde erkämpfen. Die Top acht, darunter Atletico Madrid, Bayer Leverkusen und Inter Mailand, konnten sich das Direktticket für das Achtelfinale sichern.

ManCity zittert sich ins Play-off, Liverpool patzt

Die Schlinge um den Hals von Manchester City lockerte sich ein wenig. Dem englischen Serienmeister gelang mit dem 3:1 gegen Club Brügge der Aufstieg in die nächste Runde. Dabei musste man jedoch die ganze erste Halbzeit lang zittern. Dennoch endete das Königsklassen-Abenteuer für Erling Haaland und Co. unter anderem dank eines Brügge-Eigentors noch nicht vorzeitig. Für Liverpool hagelte es indes eine 2:3-Pleite gegen PSV Eindhoven. Damit zerstörten die Reds ihre Makellos-Serie.

Kein Direktticket für Bayern & BVB trotz Sieg

Zwar gab es für den FC Bayern einen 3:1-Triumph gegen Slovan Bratislava, ausreichend Schützenhilfe erhielt der deutsche Rekordmeister allerdings nicht. Die Münchner müssen sich ihr Ticket für die nächste Runde erst im Play-off verdienen. An der Situation konnte auch der frühe Führungstreffer durch Routinier Thomas Müller nichts ändern (8.). Auch Liga-Rivalen Borussia Dortmund erging es ähnlich. Zwar durfte der BVB daheim gegen Shakhtar Donetsk über ein 3:1 jubeln, in die Top acht schafften es ÖFB-Star Marcel Sabitzer und Co. dennoch nicht.

Deutschlands Double-Sieger Bayer Leverkusen kann sich indes etwas zurücklehnen. Nach dem 2:0-Sieg gegen Sparta Prag war der Werkself der direkte Aufstieg in die K.o.-Phase sicher. Von dieser darf der VfB Stuttgart nicht einmal mehr träumen. Die 1:4-Niederlage gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain besiegelte das CL-Aus des Vizemeisters.

Barca übernimmt Spitze, auf Real wartet Play-off

Mit einem 2:2-Remis gegen Atalanta Bergamo schaffte es der FC Barcelona dennoch auf direktem Weg ins Achtelfinale. Das Team rund um Jung-Juwel Lamine Yamal hatte sein Ticket schon zuvor in der Tasche. Für Erzrivalen Real Madrid reichte auch der 3:0-Triumph gegen Stade Brest nicht, um sich das Play-off zu ersparen. Dabei kam ÖFB-Kapitän David Alaba ab der 82. Minute zum Einsatz. Auch Nationalteam-Kollege Marko Arnautovic durfte sich beim 3:0-Sieg von Inter Mailand gegen Adi Hütters AS Monaco über ein paar Spielminuten freuen. Der Stürmer-Star wurde in der 59. Minute eingewechselt.

Sturm vollbringt Wunder, Bullen haben keine Chance

Double-Champion Sturm Graz ließ es in der letzten CL-Partie noch einmal krachen. Gegen RB Leipzig gab es dank Arjan Malic (42.) ein 1:0-Wunder. Rückgängig konnte man das Ausscheiden aus der Königsklasse damit aber dennoch nicht machen. Immerhin konnten die "Schwoazen" sich etwas im Ranking verbessern und die zu erwartenden Prämien aufwerten.

Bei RB Salzburg zeichnete sich die bittere Pleite indes schon früh ab. Schon in der ersten Halbzeit lagen die Bullen mit 0:3 gegen Atletico Madrid zurück. Letztendlich musste Salzburg sich mit 1:4 in den eigenen vier Wänden geschlagen geben.