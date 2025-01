Sturm will gegen Atalanta überraschen

Für Sturm Graz startet das neue Pflichtspieljahr am Dienstag (18.45 Uhr, live Sky) mit einem Champions-League-Duell gegen Atalanta Bergamo.

Der Ball rollt wieder für Sturm Graz! Der Double-Champion absolviert am Dienstag (ab 18.45 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen Atalanta Bergamo sein erstes Pflichtspiel des Jahres. In der vorletzten Liga-Phasen-Partie der Champions League hoffen die Grazer für eine Überraschung sorgen zu können. Dabei haben Otar Kiteishvili und Co. mit den Bergamaschi noch eine Rechnung aus der Vorsaison offen.

In Europa League kein Glück gegen Bergamo

Da stand man sich bereits in der Gruppenphase der Europa League gegenüber. Während Sturm daheim noch ein 2:2-Remis verbuchen konnte, gab es in Bergamo eine 0:1-Pleite. Atalanta sollte sich später zum Europa-League-Champion krönen und die Triple-Träume von Deutschlands Double-Sieger Bayer Leverkusen im Finale platzen lassen (3:0).

In der Ligaphasen-Tabelle befindet sich Bergamo auf Rang dreizehn, einem der Qualifikationsplätze für die K.o.-Phase. Hingegen steht Graz als neunundzwanzigster vor dem CL-Aus: Sturm dürfte, in Hinsicht auf die prekäre Personallage, am Dienstag kein leichtes Spiel haben.

Königsklassen-Duell ohne Biereth, Gazibegovic & Johnston

Denn Tormaschine Mika Biereth (14 Treffer in der Liga 2024/25) hat Österreich während der Winterpause verlassen, um sich Adi Hütters AS Monaco anzuschließen. Bitter, denn von den vier Toren, die Sturm bislang in der Königsklasse erzielen konnte, gingen zwei auf das Konto des 21-jährigen Dänen.

Doch nicht nur im Angriff sondern auch in der Abwehr kassierte man einen Rückschlag. Max Johnston fällt wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen aus. Die Verletzung hat sich der 21-jährige Schotte im Trainingslager in Catez (Slowenien) zugezogen. Damit gehen Coach Jürgen Säumel die Optionen in der Rechtsverteidigung aus. Denn auch Jusuf Gazibegovic ist seit seinem Winter-Wechsel zum 1. FC Köln kein "Schwoarzer" mehr.

Parensen: "Können sein Fehlen kompensieren"

Sport-Geschäftsführer Michael Parensen blieb dennoch positiv: "Der kurzfristige Ausfall von Max schmerzt natürlich, gerade in der aktuellen Phase. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir sein Fehlen in den kommenden Spielen kompensieren können und dass uns Max schon bald wieder voll zur Verfügung steht."