Superstar-Duell: Alaba muss Haaland stoppen

Ein Jahr nach dem legendären Semifinal-Showdown brennt ManCity heute (ab 21 Uhr LIVE im Ticker) auf Revanche.

Über das "Wunder von Madrid" hatten die spanischen Medien am 4. Mai 2022 nach dem Real-Sieg in der Verlängerung gejubelt. Bis zur 90. Minute des Halbfinal-Rückspiels war Real gegen die Truppe von Pep Guardiola mit dem Gesamtscore von 3:5 scheinbar aussichtslos zurück gelegen, ehe Rodrygo die Königlichen mit einem Last-minute-Doppelpack (90., 91.) in die Verlängerung rettete. Dort behielt Benzema am Elferpunkt die Nerven (95.). Nach dem 3:1 n. V. stand Real mit dem Gesamtscore von 6:5 im Finale.

Nur eine Halbzeit im Hinspiel (4:3 für ManCity) dabei war David Alaba, ehe er verletzt rausmusste und erst wieder fürs Finale fit wurde. Kommt uns bekannt vor.

Alaba nach starkem Comeback bereit

Heuer verletzte sich Alaba im Viertelfinale (gegen Chelsea), gab aber beim spanischen Pokal-Finalsieg über Osasuna letzten Samstag sein Comeback.

Heute muss der ÖFB-Kapitän City-Tormaschine Haaland (12 CL-Tore 2022/23) stoppen. Der Super-Norweger war vor einem Jahr noch bei Dortmund unter Vertrag gestanden. "Diesmal könnte Haaland den Unterschied machen", sieht ÖSTER-REICH-Experte Frenkie Schinkels schwarz für Real.

Reals Ancelotti spricht schon vom Finaleinzug

Zudem muss Carlo Ancelotti heute auf den gesperrten Abwehrchef Eder Militao verzichten. Der Real-Trainer zeigt sich von all dem unbeeindruckt, nach dem spanischen Pokalsieg versprach er: "Wir sind ganz knapp an einem weiteren Finale dran und wir werden alles tun, um in dieses Endspiel einzuziehen." Dieses steigt am 10. Juni in Istanbul!