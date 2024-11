Vor Bullen-Clash: Verletzungspech bei Leverkusen

RB Salzburg trifft im Champions-League-Duell am Dienstag (21 Uhr, live Sky) auf ein geschwächtes Bayer Leverkusen.

Gute Nachrichten für RB Salzburg, schlechte für Bayer Leverkusen. Der amtierende deutsche Meister wird vor dem Champions-League-Duell mit den Bullen am Dienstag (21 Uhr, live Sky) von einem Verletzungsfluch heimgesucht. Coach Xabi Alonso muss mit Victor Boniface, Amine Adli und Jonas Hofmann sowie Martin Terrier, Nordi Mukiele und Jeanuel Belocian auf gleich sechs Spieler verzichten, Alternativen gibt es nur begrenzt.

Dass er in der vergangenen Double-Saison mit seiner Personal-Situation Glück hatte, weiß der spanische Trainer: "Was vergangenes Jahr passiert ist, war untypisch für einen Trainer. Es war eine Saison, in der wir nicht zu viele Verletzungsprobleme hatten", erklärte der 43-Jährige. "Normalerweise passiert so etwas nicht. Wenn ich meine Kollegen sehe, haben sie alle Probleme. Jetzt haben wir auch diese Situation."

Alonso bleibt optimistisch

So reibungslos wie in der vergangenen Spielzeit läuft es für die Werkself nicht. Das Team rund um Florian Wirtz befindet sich aktuell auf Rang vier in der Tabelle - neun Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München. Währenddessen liegen die Leverkusener in der Königsklasse auf Platz dreizehn, kassierten zuletzt eine 0:4-Abreibung von Liverpool.

Alonso bleibt dennoch optimistisch. "Wir wollen diesen Wettbewerb genießen. Jedes Spiel ist sehr schwierig. Aber wir müssen es genießen, mit positiver Energie", blickte der Bayer-Trainer positiv auf die kommenden CL-Herausforderungen. "Ich bleibe optimistisch." Dabei hat Bayer vor allem ein Ziel im Blick: unter die ersten Acht zu kommen. "Wir wollen eine Möglichkeit haben, unter den ersten Acht zu sein. Die nächsten zwei Spiele zu Hause sind sehr wichtig, das sind Schlüsselspiele."