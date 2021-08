Beim serbischen Vertreter Vojvodina Novi Sad nehmen die Linzer nach einem zähen Hinspiel ein 0:1-Auswärtssieg mit nach Hause.

Der LASK verschafft sich im Hinspiel der Conference-League-Quali bei FK Vojvodina Novi Sad mit einem 1:0-Sieg eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel.

Die Linzer übernehmen von Anfang an das Kommando, Yannis Letard köpft nach einer Ecke von Thomas Goiginger aber knapp drüber (2. Minute). Außerdem prüfen Marvin Potzmann (26.) und Rene Renner (33.) Nikola Simic im Vojvodina-Kasten mit Schüssen von der Strafraumgrenze. Für die Heim-Elf wird es nach einem Freistoß aus dem Halbfeld am gefährlichsten, der Ball rauscht aber knapp am LASK-Tor vorbei (14.).

Im zweiten Durchgang plätschert das Spiel vor sich hin, ehe Vojvodina-Kapitän Nemanja Covic den Ball aus etwas mehr als 20 Metern an den Pfosten donnert (57.). Der LASK legt in weiterer Folge wieder zu, Peter Michorl belohnt seine Mannschaft für den Aufwand mit einem schönen Treffer aus etwas 18 Metern.In der Schlussphase bringen die Oberösterreicher den Sieg in der 3. Quali-Runde ohne größere Probleme nach Hause und dürfen sich über den Erfolg im Hinspiel freuen. Vojvodina schwächt sich in der 90. Minute noch selbst, Außenverteidiger Luca Cucin fliegt nach Foul an Husein Balic mit glatt Rot vom Platz.