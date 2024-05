In der Conference-League steht Olympiakos Piräus kurz vor dem Aufstieg.

Nach dem überraschenden 4:2-Auswärtssieg bei Aston Villa könnten die Griechen am Donnerstag (21 Uhr/sport24-Liveticker) das Finalticket für das Endspiel im eigenen Land ziehen. Dieses findet nämlich am 29. Mai in Athen statt.

Aston Villa ist die noch letzte verbliebene englische Mannschaft im Europacup, bräuchte aber einen Kraftakt, um die Fahnen der finanzstärksten Liga der Welt hochzuhalten.