Rapid kämpft gegen Kopenhagen für Burgstaller

Der sportliche Aspekt von Rapids letztem Spiel in diesem Jahr wird von der schweren Kopfverletzung von Guido Burgstaller überschattet. Mit einem Heimsieg am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+) über den FC Kopenhagen würden sich die Hütteldorfer direkt für Conference-League-Achtelfinale qualifizieren.

Doch die Aufmerksamkeit lag im am Donnerstag (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) Vorfeld der Partie gegen den reichsten Klub aus Dänemark auf dem Gesundheitszustand der Vereins-Galionsfigur. Trainer Robert Klauß berichtete am Mittwoch von einer Besserung, meinte aber auch, dass Burgstaller "Minimum drei Monate" nicht Fußball spielen dürfe.

»Es kann Kräfte freisetzten«

"Es ist traurig, aber wir müssen damit umgehen und Lösungen finden", sagte der Deutsche. "Einer unserer besten Spieler fällt aus, der noch dazu über sehr viel Erfahrung in solchen Spielen verfügt. Er hat eine Vorbildfunktion für die Mannschaft. Doch wir haben andere Spieler, die in die Bresche springen müssen oder können."

Klauß und Geschäftsführer Sport Markus Katzer sprachen am Sonntag mit den Spielern über die Causa Prima. "Es ist wichtig, dass wir das gemeinsam als Mannschaft verarbeiten", meinte Klauß. Das Thema sei "nach wie vor präsent. Aber ab Montag ist es uns ganz gut gelungen, den Fokus auf das Spiel zu legen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es in der Vorbereitung gestört hat, doch es gehört dazu. Es kann auch Kräfte freisetzen", vermutete der 40-Jährige.

Klauß warnt vor dem bisher stärksten Gegner

Mittelfeldmann Lukas Grgic ergänzte: "Wir müssen jetzt zusammenhalten und für Burgi kämpfen." Man werde mit vollem Einsatz zu Werke gehen, versprach der Mittelfeldspieler. "Wir werden alles geben. Jeder Spieler ist in der Verantwortung, sein Herz auf dem Platz zu lassen. Wir sind gut gerüstet, dass wir ein super Spiel abliefern."

Mit dem FC Kopenhagen, derzeit mit zwei Punkten Rückstand auf die neuntplatzierten Rapidler auf Rang 16, wartet der laut Klauß bisher stärkste Kontrahent in der Ligaphase. "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe." Die Dänen sind in ihrer nationalen Liga Tabellenführer und pflegen eine offensiv ausgerichtete Spielweise. "Die Herangehensweise des Gegners tut uns gut. Wir werden in Umschaltmomente kommen und Räume vorfinden. Wir müssen aber gut verteidigen, weil der Gegner mehr Qualität hat als unsere letzten Gegner", warnte Klauß, der nach eigenen Angaben vor zwei Jahren Gespräche über ein Engagement bei Kopenhagens Erzrivalen Bröndby führte.

Rapid wünscht sich "Direkt-Ticket"

Seine Truppe ist punktegleich mit dem Achten Jagiellonia Bialystok und dem Siebenten Cercle Brügge, trotzdem könnten drei Punkte gegen Kopenhagen für die Top acht, die automatisch im Achtelfinale stehen, theoretisch zu wenig sein. "Wenn ein Sieg nicht reicht, sind wir selbst schuld", betonte Klauß mit Hinweis auf das bittere 1:3 in der Vorwoche bei Omonia Nikosia.

Für das Duell mit Kopenhagen waren bis Mittwochmittag mehr als 23.000 Tickets abgesetzt, 2.000 Fans aus Dänemark werden erwartet. "Wir freuen uns auf das Match. Es ist ein Heimspiel, das fast ausverkauft ist, gegen einen großen Gegner mit einem großen Namen und viel Qualität, der letzte Saison noch in der Champions League gespielt hat (Anm.: Out im Achtelfinale gegen Manchester City)", erklärte Klauß.

Kein Sieg in den jüngsten 5 Partien

Auf Rapid wartet das bereits 31. Bewerbsmatch in dieser Spielzeit. In den jüngsten fünf Partien gab es keinen Sieg. "Natürlich haben wir einen Trend von den Ergebnissen her, der nicht gut ist. Aber wenn man alle Ergebnisse dieser Saison in einen Topf wirft und nicht chronologisch ansieht, haben wir ein sehr gutes Halbjahr gespielt, ausgenommen das Cup-Ausscheiden gegen Stripfing", sagte Klauß.

Mögliche Aufstellung:

Rapid: N. Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer - Schaub, Sangare, Lu. Grgic, M. Seidl - Wurmbrand, BeljoKopenhagen: Trott - Huescas, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Diks - Elyounoussi, Lerager, Clem, Robert - Mattsson, Claesson