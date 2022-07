Premiere für Neuzugang

Bei Rapid steht erstmals Neuzugang Aleksa Pejic in der Startelf. Michael Sollbauer nimmt zunächst auf der Bank Platz. Für ihn beginnt Emanuel Aiwu in der Innenverteidigung. Patrick Greil steht hingegen nicht im Kader. Er laboriert an Adduktorenproblemen und kann die nächsten Tage nicht voll mittrainieren. Auch Ante Bajic fehlt. Der Rieder Neuzugang wurde positiv auf das Coronavirus getestt.

Bei Legia Danzig steht der Wiener David Stec in der Startelf.