Rapid will Ungeschlagen-Serie ausbauen

Am Donnerstag (18.45 Uhr, live ServusTV) lädt Rapid Wien den armenischen FC Noah zum Conference-League-Duell ein.

Auch Rekordmeister Rapid Wien hat in dieser Woche seinen nächsten Auftritt auf der internationalen Bühne. Am Donnerstag (18.45 Uhr, live ServusTV) übernehmen die Hütteldorfer gegen den armenischen FC Noah die Rolle der Gastgeber.

Letzte Pleite Ende August

Dabei können die Rapidler ihre Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen. Die letzte Pleite hagelte es Ende August mit einem 0:3 gegen BW Linz. Seitdem läuft es nicht nur in der Bundesliga hervorragend, wo man sich auf dem zweiten Tabellenrang mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Sturm Graz niederlassen durfte. Auch ein erfolgreicher Conference-League-Auftakt gegen den türkischen Klub Basaksehir ist den Wienern in Istanbul gelungen (2:1).

Auch in Bundesliga gab es zuletzt einen Sieg

Auf nationaler Ebene gab es zuletzt einen 2:1-Heimsieg gegen den TSV Hartberg, der allerdings nicht ganz reibungslos gelungen ist. "Es war ein bisschen glücklich, aber das 2:1 nehmen wir sehr gerne mit", gab Kapitän Matthias Seidl zu. Der Erfolg würde dennoch "eine gewisse Sicherheit" für das Duell am Donnerstag geben, erklärte Coach Robert Klauß. "Man hat gemerkt, dass es in einem Spiel nach der Länderspielpause schwieriger ist, in den Rhythmus zu kommen. Wichtig war es, den Sieg einzufahren, egal wie, umso fröhlicher bin ich, dass wir das gepackt haben."

Der Wiener Traditionsklub darf gegen den FC Noah, der erst im Jahr 2017 gegründet wurde, auf eine grün-weiße Heimatmosphäre im Allianz Stadion bauen.