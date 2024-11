Rapid will weiße Weste in Europa behalten

Für Rapid geht es am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+) um den vierten Sieg im vierten Spiel der Fußball-Conference-League.

Die Hütteldorfer gelten am Donnerstag (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) im Allianz Stadion gegen den irischen Vizemeister Shamrock Rovers als Favorit und würden mit drei weiteren Punkten ihrem großen Ziel, einem Endrang unter den Top acht der Ligaphase und damit dem direkten Achtelfinal-Einzug, einen großen Schritt näherkommen.

ManCity Irlands zu Gast in Wien

Der Gegner präsentierte sich bisher aber ebenfalls stark und hält nach drei Partien bei sieben Zählern. Man werde die Rovers gewiss nicht unterschätzen, betonte Trainer Robert Klauß. "Sie haben grundsätzlich einen offensiven Ansatz, sind oft in Ballbesitz." Laut dem Deutschen bezeichnet sich der Club selbst als "das Manchester City Irlands. Sie sind keine typische irische Mannschaft, wie man sie vielleicht erwarten würde, sondern haben einen klaren Fokus auf Dominanz."

Daher sei auch keine Härteschlacht zu erwarten. "Das ist keine Mannschaft, die extrem robust daherkommt, das haben wir schon anders erlebt. Die Rovers wollen wie wir gerne den Ball haben und kicken, sie sind nicht dafür bekannt, roh oder robust zu Werke zu gehen", erklärte Klauß.

Rovers fehlt die Spielpraxis

Shamrock schloss die irische Ganzjahresmeisterschaft zwei Punkte hinter Shelbourne auf Platz zwei ab. Die letzte Runde wurde am 1. November absolviert, danach war das Heim-2:1 in der Conference League gegen The New Saints am 7. November das einzige Pflichtspiel der Rovers. Seither gab es für die Kicker einen Kurzurlaub, vor einer Woche wurde gegen HJK Helsinki getestet und 0:2 verloren. "Aber es wird für sie keine Einschränkungen in irgendeiner Form geben, vielleicht sind sie sogar ein Stück weit ausgeruht. Ich gehe davon aus, dass der Gegner ganz normal beinander sein wird", sagte Klauß, der weiter auf den im Aufbautraining befindlichen Isak Jansson verzichten muss.

Das enttäuschende 0:0 am Samstag bei der WSG Tirol sei aufgearbeitet und abgehakt, erzählte der Rapid-Coach. Mittelfeldspieler Lukas Grgic bezeichnete die Nullnummer von Innsbruck als "kleine Delle", man wolle nun aber wieder auf die Siegerstraße zurück, zumal man im eigenen Stadion antritt. Von den bisherigen elf Heimpartien dieser Saison wurden neun gewonnen, zweimal gab es ein Unentschieden. Bis Mittwochmittag waren für das Duell mit den Rovers etwa 20.000 Tickets abgesetzt, rund 700 Fans aus Irland werden erwartet.

Mögliche Aufstellung

Rapid: N. Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer - Schaub, Sangare, Lu. Grgic, M. Seidl - Burgstaller, BeljoRovers: Pöhls - Grace, Cleary, Lopes - Burns, Watts, O'Neill, Poom, Honohan - Farrugia, Kenny