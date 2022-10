× Schöne Geste vom FC Villarreal für Huskovic

Vor dem entscheidenden Conference-League-Spiel zwischen der Austria und dem FC Villarreal rückt der Fußball für kurze Zeit in den Hintergrund. Der Autounfall, bei dem der 19-jährige Muharem Huskovic schwer verletzt wurde, blieb bei den Gästen aus Spanien nicht unbemerkt. Spaniens Ex-Teamspieler und Villarreal-Kapitän Raul Albiol (37) überreicht Austrias Manfred Fischer ein signiertes Trikot mit Genesungswünschen.

