Sturm Graz blickt gespannt nach Nyon

Sturm Graz musste zwar eine deutliche 0:3-Pleite gegen Sporting Lissabon hinnehmen, aber aufgrund des 4:0-Auswärtserfolges von Atalanta Bergamo in Rakow stiegen die Steirer in die Conference League auf und schrieben Fußballgeschichte.

Erstmals seit 23 Jahren überwintern die „Blackies“ wieder in einem internationalen Bewerb. Am Montag (14 Uhr/live Sky) hat die Elf von Trainer Christian Ilzer die Ehre, als letzter verbliebener heimischer Europacup-Teilnehmer an der Auslosung der Play-offs zur Conference-League-K.o.-Runde in Nyon teilzunehmen. Die Gruppendritten aus der Europa League treffen dabei auf den Gruppenzweiten aus der Conference League.

Riesige Chance für Sturm

Potenzielle Gegner wie Eintracht Frankfurt, Legia Warschau oder KAA Gent versprechen spannende Duelle, während auch Begegnungen mit österreichischen Legionären (Ljubicic bei Dinamo Zagreb oder Wimmer bei Bratislava) für zusätzliche Würze sorgen. Ilzer zeigt sich bereits vor der Auslosung hochmotiviert und sieht in den Play-offs eine „riesige Chance“ für sein Team. „Überwintern soll für uns nicht heißen, zwei weitere Spiele zu haben, sondern international noch länger vertreten zu sein.“

Die Achtelfinalisten & Play-off-Teilnehmer: