3:0 – Atalanta krallt sich Europa-League-Pokal und stoppt Leverkusen

Die erste Pleite nach 51-Pflichtspielsiegen in Serie ist für den deutschen Meister doppelt bitter! Atalanta besiegte am Mittwoch im Finale der Europa League Leverkusen mit 3:0 und krallte sich den ersten internationalen Pokal in der Klubgeschichte! Matchwinner Triplepacker Lookman!

Nach 51 Spielen, 361 Tage nach der letzten Niederlage, riss die unglaubliche Serie von Bayer Leverkusen ausgerechnet gestern im Europa-Lea­gue-Finale! Atalanta Bergamo feierte einen 3:0-Sieg und den ersten internationalen Titel überhaupt! Lookman mit Triplepack Atalanta presst von Beginn an – und schon raschelt es im Tor von Kovar: Nach selbst getretener Ecke und kurzer Abwehr ist Lookman im Strafraum zur Stelle und stellt auf 1:0 (12.). 14 Minuten später ist es wieder Lookman, der nach Tormann-Abschlag und unnötigem Ballverlust von Leverkusen blitzschnell schaltet, und nach tollem Dribbling zum 2:0 trifft (26.). Atalanta hat auch den zweiten Fehler der Xabi-Alonso-Elf eiskalt bestraft. Lange Gesichter bei Leverkusen RTL-Experte Lothar Mathäus staunt: „Atalanta macht das das extrem gut, Leverkusen ist zu schläfrig.“ Deutschlands Meister wacht auch nach Seitenwechsel mit Boniface nicht wirklich auf. Leverkusen wird im Finish kaum besser. Wo ist die Last-Minute-Magie, die in dieser Saison so soft funktioniert hat? Dafür zaubert Ademola Lookman weiter, besorgt auch noch das 3:0 (75.) und schießt Leverkusen endgültig die Lichter aus. Triple ade!