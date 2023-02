Die Enttäuschung im Bullenstall nach dem Aus im Europa-League-Play-off gegen AS Rom sitzt tief.

Reaktionen nach dem Fußball-Europa-League-Spiel AS Roma - Red Bull Salzburg (2:0), via Servus TV und Sky:

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer): "Man muss neidlos anerkennen, dass wir heute gegen eine starke Mannschaft aus Rom gespielt haben. Wir haben es verabsäumt, den Mut und das Selbstverständnis - auch mit dem Ball - auf den Platz zu bringen. Vielleicht waren sie einen Tick beeindruckt von der Kulisse. Das ist auf jeden Fall sehr schade, ich hoffe, dass sie sehr schnell daraus lernen. Wenn wir unsere 100 Prozent nicht auf den Platz bringen, wird es schwer gegen so eine Topmannschaft. Gegen so ein Bollwerk, wie sie die Roma hat, musst du die wenigen Chancen auch nutzen. Man muss es fair einordnen, heute waren die Römer das bessere Team."

Andreas Ulmer (Salzburg-Kapitän): "Vor allem in der ersten Hälfte haben wir zu wenig Entlastung geschafft, wir waren immer nur kurz in Ballbesitz. In der zweiten Hälfte war es besser, vielleicht hat aber auch Roma nicht mehr so viel fürs Spiel gemacht. Wir sind nur zu wenigen Möglichkeiten gekommen, aber auf so einem Niveau muss man aus ganz wenig viel machen. Wir haben unser Pressing nicht auf den Platz gebracht."

Philipp Köhn (Salzburg-Tormann): "Wir hatten in der ersten Hälfte wenig Ballphasen. In der zweiten Hälfte war es ein bisschen besser, aber da war es dann schon zu spät. Aus so einem Spiel nimmt man viel mit, aber jetzt überwiegt einmal die Enttäuschung."

Nicolas Seiwald (Salzburg-Mittelfeldspieler): "Wir haben in der ersten Hälfte nicht unsere Leistung auf den Platz gebracht. Wir waren gegen den Ball zu schlecht unterwegs und haben es Roma zu leicht gemacht. In der zweiten Hälfte konnten wir uns auch keine echten Chancen herausspielen."

Jose Mourinho (Roma-Trainer): "Wir haben den Aufstieg verdient, wir waren die bessere Mannschaft, bei allem Respekt gegenüber Salzburg. Wir hatten auch Elferschießen trainiert, waren auf alles vorbereitet. Aber wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir dominieren wollen. In den zweiten Hälfte hatte Salzburg etwas mehr den Ball, aber wir haben uns in dieser Situation auch wohlgefühlt."