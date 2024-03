Italo-Hit im Viertelfinale der Europa League

Im Viertelfinale des Europa League kommt es zu einem italienischen Duell zwischen dem AC Milan und der AS Roma.

Topfavorit FC Liverpool trifft auf dem Weg zu noch vier möglichen Titeln auf Atalanta Bergamo. Der deutsche Bundesligaspitzenreiter Bayer Leverkusen bekommt es mit West Ham United zu tun. Benfica Lissabon spielt gegen Olympique Marseille. Das ergab die Auslosung am Freitag am Sitz des Europäischen Fußball-Verbandes in Nyon.

Die Viertelfinal-Hinspiele steigen am 11. April, die Rückspiele eine Woche später. Die ebenfalls ermittelten Halbfinalbegegnungen Benfica/Marseille - Liverpool/Atalanta und Milan/Roma - Leverkusen/West Ham sind am 2. und 9. Mai angesetzt. Das Finale wird am 22. Mai in Dublin ausgetragen.

Die Viertelfinal-Paarungen

AC Milan - AS Roma

FC Liverpool - Atalanta Bergamo

Bayer Leverkusen - West Ham United

Benfica Lissabon - Olympique Marseille

Spieltermine: Hinspiele 11. Mai, Rückspiele 18. April

Die Halbfinal-Paarungen

Benfica/Marseille - Liverpool/Atalanta

Milan/Roma - Leverkusen/West Ham

Spieltermine: Hinspiele 2., Mai, Rückspiele 9. Mai

Finale am 22. Mai in Dublin