LASK vor Härtetest gegen FCSB: Kampf um Europa League

Die Linzer wollen die Europa League Teilnahme und das nicht zuletzt wegen des Geldes.

Auf den LASK wartet am Donnerstag (19.00 Uhr/ORF 1 & Sport24-Liveticker) die erste internationale Bewährungsprobe der Saison. Im Play-off zur Fußball-Europa League wird gegen FCSB Bukarest die Frage geklärt, in welcher Europacup-Ligaphase die Linzer in diesem Herbst ihr Geld verdienen. Das Ziel ist klar: In der höher dotierten Europa League gibt es mehr Startgeld (4,31 Mio. Euro) als in der Conference League (3,17) und zudem acht statt sechs Spiele.

FCSB schlage gute Standards, sei körperlich robust und auf einzelnen Positionen mit Instinktfußballern besetzt. "Da müssen wir aufpassen", warnte Darazs, der aber ein Gegenrezept kennt. "Wenn wir selber den Ball haben, müssen wir weniger auf diese Instinktfußballer aufpassen." Die Gegneranalyse soll Früchte tragen. "Wir glauben die eine oder andere Möglichkeit gefunden zu haben, wie wir zuschlagen können", sagte der Trainer, ohne die Details seinem Gegenüber am medialen "Silbertablett" präsentieren zu wollen.

Mit einem Heimerfolg auf europäischer Bühne würde der verunglückte Saisonstart der Athletiker in ein besseres Licht gerückt. Drei Punkte in den Spielen gegen Hartberg (2:1), Altach (1:2) und Salzburg (0:1) sind zu wenig für die hohen Ansprüche des LASK. Mit den spielerischen Vorstellungen wollte Darazs nur teilweise hadern, Fragezeichen stehen jedoch hinter der Durchschlagskraft.

Trotz Verletzungsausfällen wollen sie Bestleistung erbringen

Als Alleinunterhalter an vorderster Front sucht Marin Ljubicic seine Form aus dem Frühjahr. Die Flügel um Moses Usor und Lenny Pintor fielen bisher nicht als Torjäger auf. Die Verletzungen von ÖFB-Teamstürmer Maximilian Entrup, Ibrahim Mustapha und Florian Flecker schmerzen. Darazs' Erkenntnis nach dem Salzburg-Spiel: "Letztendlich war zu wenig Körper im Strafraum."

Gegen Bukarest will sich der LASK als Europacup-Stammgast präsentieren. Drei Mal binnen fünf Saisonen spielten die Oberösterreicher im zweithöchsten Bewerb (2019, 2020, 2023), einmal in der drittklassigen Conference League (2021). Dort würde sich die Truppe um Altstar Jerome Boateng im Falle des Ausscheidens gegen FCSB wiederfinden. Darazs: "Für uns Trainer macht es in der Herangehensweise keinen Unterschied. Ich sehe die Conference League nicht als Auffangnetz, dafür ist der Bewerb viel zu hochwertig." Allerdings sah Darazs keine Veranlassung "zu sagen, wir gehen als krasser Außenseiter in die Partie" gegen FCSB.

"Gigi" zieht weiterhin die Strippen

Hinter dem unscheinbaren Kürzel verbirgt sich einer der schillerndsten Fußball-Clubs Osteuropas. Als Steaua Bukarest - der Name musste nach einem verlorenen Rechtsstreit mit dem Verteidigungsministerium abgelegt werden - avancierte der Verein zum nationalen Rekordmeister und in den 1980er-Jahren sogar zu einer internationalen Top-Adresse. Höhepunkt war 1986 der 2:0-Finalsieg über Barcelona im Meistercup, dem Vorgänger der Champions League.

An diese Glanzzeiten kann FCSB trotz der Finanzkraft des Patrons George "Gigi" Becali schon länger nicht mehr anschließen. Der mehrfach vorbestrafte Becali hat keine offizielle Funktion mehr im Verein, zieht aber durch ihm loyale Personen weiterhin die Strippen. Er ist omnipräsent in den Medien, auch Darazs ist er ein Begriff, wie er nach Telefonaten mit rumänisch-stämmigen Wienern schmunzelnd erklärte.