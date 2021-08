Rapid kann sich nur selbst schlagen

Rapid muss schon noch aufpassen. Klar, mit dem 3:0 im Hinspiel gegen Famagusta hat man sich einen Polster verschafft. Trotzdem darf das jetzt kein sonniger Ausflug nach Zypern werden.

Zeigt sich Rapid allerdings so, wie zuletzt gegen den WAC, dann wird nichts mehr anbrennen. Da sind die Hütteldorfer durch eine gefestigte Mannschaftsleistung zum Erfolg gekommen. Jeder hat für jeden gekämpft. So spielt Rapid um den Vizemeistertitel und so schafft es Rapid in eine europäische Gruppenphase.

Fountas ist endlich wieder der Alte

Auch ein Taxi Fountas zeigt endlich wieder, was er kann. Er ist schlitzohrig, schnell und torgefährlich. So wollen wir ihn sehen. Am besten schon morgen wieder gegen Famagusta. Kann Rapid bestehen, dann ist zumindest die Gruppenphase der Conference League fix. Das würde die Vereinskasse auffüllen. Und: Zoki Barisic kommt wahrscheinlich nicht auf die Idee, noch jemanden zu verkaufen.