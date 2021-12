Sociedad holte in Sturm-Gruppe Endrang zwei

Frankfurt und Oliver Glasner krallen sich den Gruppensieg nach 1:1-Remis gegen Fenerbahce - Neapel zittert sich gegen Leicester in die Zwischenrunde.

Real Sociedad hat sich in der Fußball-Europa-League-Gruppe B von Sturm Graz den zweiten Aufstiegsplatz neben AS Monaco gesichert. Die Basken feierten am Mittwoch in der letzten Runde gegen PSV Eindhoven einen 3:0-Heimsieg und schoben sich dadurch an den Niederländern vorbei an die zweite Stelle. Bereits zuvor waren Monaco als Gruppensieger und Sturm als Letzter festgestanden.

In San Sebastian avancierte Mikel Oyarzabal mit einem Doppelpack (43./Elfmeter, 62.) zum Matchwinner. Der Strafstoß resultierte aus einem Handspiel des Österreichers Philipp Mwene, der bis zur 68. Minute im Einsatz war. Für den Endstand sorgte Alexander Sörloth (93.).

Neapel zittert sich zum Aufstieg

In Gruppe C sicherte sich Spartak Moskau durch einen 1:0-Auswärtssieg gegen Schlusslicht Legia Warschau Endrang eins und hatte dabei Glück, dass Goalie Alexander Selichow in der 98. Minute einen Penalty von Tomas Pekhart parierte. Napoli setzte sich im Schlager daheim gegen Leicester City 3:2 durch und schaffte dadurch als Zweiter den Aufstieg. Der Premier-League-Club muss hingegen als Dritter in die Conference League umsteigen.

Glasner-Truppe schnappt sich Gruppensieg

Eintracht Frankfurt reichte in Gruppe D ein Heim-1:1 gegen Fenerbahce zu Platz eins. Djibril Sow traf für die Hessen (29.), Ex-Salzburger Mergim Berisha gelang der Ausgleich für die Türken (42.). Eintracht-Coach Oliver Glasner ließ die beiden ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker auf der Bank.