Spital! Sturm-Star verschluckt Biene

Riesen-Schreck um Javier Serrano vor dem Europa-League-Spiel gegen Sporting Lissabon.

Im Abschlusstraining zum Auftakt in der Europa League ereignete sich der Zwischenfall, über den mittlerweile ganz Fußball-Europa berichtet: Javier Serrano, Leihspieler von Atletico Madrid, verschluckte eine Biene und musste daraufhin ins Spital gebracht werden. Serrano wurde erst versorgt, konnte nach einer kurzen Behandlung das Spital in Graz wieder verlassen. Da der 20-Jährige weder auf Bienen allergisch ist, noch über eine Schwellung im Halsbereich klagte, legte sich die Aufregung wieder. Der Spieler, der mit dem Schreck davon kam, wurde für das Spiel gegen Sporting dennoch nicht nominiert.

Serrano kickte zuletzt für UD Ibiza

Für seinen Jugendverein Atletico brachte es Serrano bisher auf sieben Profi-Einsätze. In der abgelaufenen Saison war der zentrale Mittelfeldmann an UD Ibiza in LaLiga 2 verliehen, wo er 26 Pflichtspiele verbuchen konnte. 20-Mal kickte Serrano für Spaniens Jugendauswahlen. "Dass ein talentierter Spieler von einem Großclub wie Atletico Madrid zu uns nach Graz wechselt, zeigt ein weiteres Mal, dass wir uns in Europa einen Namen als hervorragende Plattform für junge Spieler gemacht haben", sagte Schicker.