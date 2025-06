Mbappé-Schock! Besorgniserregende Gesundheitsdetails enthüllt

Kylian Mbappé fehlt Real Madrid aktuell bei der Klub-WM – offiziell wegen einer überstandenen Magen-Darm-Grippe. Doch nur wenige Tage vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen RB Salzburg in der Nacht auf Freitag sorgt nun ein besorgniserregender Bericht über seinen Gesundheitszustand für Aufsehen.

Wie ein Bericht der spanischen Sportzeitung Marca enthüllt, litt Kylian Mbappé zuletzt an einer schweren, entzündlichen Erkrankung des Magen-Darm-Trakts. Der Zustand des 26-Jährigen war offenbar so ernst, dass er zwischenzeitlich sogar ins Krankenhaus eingeliefert wurde – und jetzt kommen neue, beunruhigende Details ans Licht: Demnach soll der Real-Star während seines Aufenthalts innerhalb weniger Tage rund fünf Kilogramm an Gewicht verloren haben.

Die Folge: Mbappé verpasste die ersten beiden Partien von Real Madrid bei der laufenden Klub-WM. Beim Auftakt gegen Al-Hilal reichte es nur zu einem 1:1, im zweiten Spiel feierten die Königlichen einen 3:1-Erfolg gegen CF Pachuca. In der Nacht auf Freitag (ab 3 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) steht nun das entscheidende Gruppenspiel gegen RB Salzburg an.

Alaba-Comeback steht ebenfalls auf der Kippe

Doch ein Einsatz des Superstars wird immer unwahrscheinlicher. Zwar ist Mbappé inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden, doch auf dem Trainingsplatz wurde er bisher nicht gesichtet. Stattdessen absolvierte er erneut nur individuelle Einheiten im Innenbereich.Real-Coach Xabi Alonso (43) gibt sich noch zurückhaltend: „Ich freue mich darauf, ihn wieder bei mir zu haben, aber wir müssen sehen, wie er sich von Tag zu Tag entwickelt. Wir müssen abwarten. Wir warten auf ihn.“

Auch ein Comeback von David Alaba steht weiterhin in den Sternen. Der ÖFB-Kapitän trainiert zwar wieder mit der Mannschaft – ebenso wie Eder Militao und Dani Carvajal – doch für das Trio steht die Genesung im Vordergrund. Die rund 2.000 Kilometer lange Reise nach Philadelphia zur Klub-WM werden sie voraussichtlich nicht antreten.