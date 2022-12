TV-Hammer! Canal+ sichert Übertragungsrechte in Österreich

Paukenschlag in Österreichs TV-Landschaft: CANAL+ wird ab 2024 ausgewählte Top-Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League live übertragen.

CANAL+ sichert sich die Exklusivrechte von der UEFA Champions League am Mittwoch (Erstauswahlrecht) und das Topspiel (Erstauswahlrecht) der UEFA Europa League oder der UEFA Europa Conference League in jeder Spielwoche ab der Saison 2024/2025. Im Anschluss an das Spiel wird CANAL+ eine Highlight-Show mit den Zusammenfassungen aller Spiele der Spielwoche übertragen. Außerdem wird CANAL+ der einzige Anbieter sein, der alle drei Endspiele der UEFA-Klubwettbewerbe überträgt.

Dieser Rechteerwerb ist zugleich die Premiere der prestigeträchtigsten europäischen Fußballwettbewerbe auf CANAL+ in Österreich. Ab 2024 wird das erst kürzlich in Österreich gestartete CANAL+ Angebot mit den europäischen Fußballspielen erweitert und mit exklusiven Filmen und Serien gebündelt.

"Anfang des Jahres haben wir gemeinsam mit unserem Partner A1 mit dem Aufbau von CANAL+ als Heimat europäischer Serien und Filme in Österreich begonnen", kommentiert Martijn van Hout, Vizepräsident bei CANAL+ Luxembourg für Österreich und Deutschland. "Jetzt werden wir mit dem Aufbau der neuen Heimat des Europäischen Fußballs beginnen, um ein erstklassiges und breit verfügbares Sportprogramm für das österreichische Publikum, das Fußball auf höchstem Niveau genießt, anzubieten.“ Das Sportprogramm wird über lineares Fernsehen sowie die CANAL+ App in Österreich verfügbar sein.

Jacques du Puy, CEO von CANAL+ International und stellvertretender CEO der CANAL+ Group ergänzt: "Der Erwerb dieser Premium-Sportrechte ist Teil der internationalen Entwicklungsstrategie der CANAL+ Group und zeigt unser Engagement, das Wachstum unserer Plattformen mit unseren Partnern in Österreich voranzutreiben. Unser Ziel ist es, unseren KundInnen die besten Highlights und Services zu bieten, insbesondere in den Bereichen Sport, Filme und Serien.“