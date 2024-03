6:1 - ÖFB-Team löst mit Schützenfest gegen Türkei EUROPHORIE aus

David Alaba hatte vor dem Spiel mutig auf einen 2:0-Sieg gegen die Türkei getippt, aber anscheinend haben seine Teamkollegen beschlossen, seine Prognose zu übertreffen und die Gäste mit einem 6:1-Schützenfest aus dem Happel-Stadion zu knallen - jetzt herrscht im ganzen Land EUROPHORIE.

Auch wenn das "Ausverkauft-Schild" heute in der Schublade blieb, sorgten die rund 38.500 anwesenden Fans für eine einzigartige Stimmung im Happel-Oval. Besonders der prall gefüllte Türkei-Fanblock übernahm lautstärkentechnisch klar das Kommando.

103-Sekunden-Blitzstart

Ohne den angeschlagenen Marcel Sabitzer aber dafür mit Romano Schmid am rechten Flügel demonstrierte die Rangnick-Elf direkt, dass sie sich davon aber nicht einschüchtern lassen wollten und legten fulminant los.

© APA ×

Zwar blieb ein weiterer Weltrekord aus, all zu lange benötigte das Team trotzdem nicht die Gäste auf stumm zu schalten. Ganz konkret sogar nur unglaubliche 103 Sekunden! Nach einem hohen Pressing, eroberte " Blitz-Baumi" die Kugel, scheiterte jedoch am Türkiye-Keeper Ugurcan Cakir. ÖFB-Knipser Xaver Schlager stand jedoch goldrichtig und knallte den Rebound mit einem wuchtigen Linksschuss in die Maschen - 1:0 Österreich (2.)!

Arnautovic-Buddy sorgt für Ausgleich

Das schmeckte dem Team von Trainer Vincenzo Montella gar nicht. Immer wieder drang der Weltranglisten-35.zwar gefährlich in Richtung Sechzehner durch. Der Abschluss wollte aber einfach nicht gelingen. Bis ein Angriff über die rechte Seite zur Ecke geklärt wurde und Abwehr-Boss Kevin Danso bei einem Rettungsversuch den Ball unglücklich mit der Hand streifte.

© GEPA ×

Der VAR schaltete sich ein und Schiedsrichter Daniele Chiffi zeigte auf den Punkt - Elfmeter! Marko Arnautovic sein Inter-Buddy Hakan Calhanoglu trat an und drosch die Kugel eiskalt ins Netz - Ausgleich zum 1:1 (26.)

Erneute Führung durch »Gregerl«

Für Österreich war das der erste Gegentreffer seit vier Spielen. Mit einem Unentschieden wollten sich Baumgartner und Co. jedoch nicht in die Pause verabschieden und zündeten noch einmal den Turbo. Nicolas Seiwald eroberte den Ball, spielte weiter zu Schlager, der auf Michael Gregoritsch ablegte. Der Distanz-Schuss war zwar nicht scharf, Cakir musste zum zweiten Mal hinter sich greifen. Das ist die erneue Führung - 2:1 (44.) und der Pausenpfiff ertönt!

»Immer wieder, Immer wieder Gregoritsch«

Nach dem Seitenwechsel gab es beinahe einen erneuten Blitzstart - jedoch nicht für unser Nationalteam. Nach einem Calhanoglu-Freistoß versuchte es Valencia-Profi Cenk Özkacar mit dem Kopf, der setzte das Leder jedoch über den Querbalken. Keine Minute später brachte Sabitzer-Ersatzmann Schmid eine Ecke zur Mitte. Gregoritsch kam unbedrängt zum Ball und das Happel-Stadion bebt - 3:1 (48.).

© APA ×

Keine zehn Minuten später kam Bayern-Legionär Konrad Laimer im Strafraum zum Fall. Erneut schaltete sich an diesem Abend der VAR ein und erneut gab es Elfmeter! "Gregerl" legte sich den Ball auf den Punkt und netzt eiskalt ein. "Immer wieder, Immer wieder Gregoritsch"-Gesänge hallten sofort durch den Prater - 4:1 (59.) und der "Man of the Match" schnürt sein erste ÖFB-Triplepack.

Baumi macht Sack zu

© GEPA ×

Der VAR hatte einiges tun. Nach langer Diskussion und dem vermeintlichen 2:4-Treffer der Türken, entschied Schiri Chiffi nach einem Foul an Stefan Posch erneut für einen Österreicj-Elfmeter. Diesmal tritt Baumgartner an und er stellte in souveräner Manier auf 5:1 (78.)! Zum Abschluss krönte Maximilian Entrup die ÖFB-Gala mit dem Tor zum 6:1-Endstand.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Österreich - Türkei 6:1 (2:1)

Ernst Happel Stadion, 38.500

Schiedsrichter: Chiffi (ITA)





Tore: 1:0 X. Schlager (2.) , 1:1 Calhanoglu (25./Elfmeter), 2:1 Gregoritsch (44.), 3:1 Gregoritsch (48.), 4:1 Gregoritsch (59./Elfmeter), 5:1 Baumgartner (78./Elfmeter), 6:1 Entrup (95.)

Gelbe Karten: A. Schlager, Posch bzw. Calhanoglu, Arda Güler, Kökcü

Österreich: A. Schlager - Posch, Danso (88. Daniliuc), Wöber, Mwene (70. Prass) - Seiwald, X. Schlager - Laimer (88. Cham), Baumgartner (82. Wimmer), Schmid (81. Weimann) - Gregoritsch (82. Entrup)

Türkei: U. Cakir - Müldür, Demiral, Ayhan, Özkacar (77. Celik) - Özcan (61. Kökcü), Calhanoglu (88. Yüksek) - I. Kahveci (61. Akgün), Arda Güler (77. Ömür), Aktürkoglu (61. B. A. Yilmaz) - Yildiz