ÖFB-U17 qualifiziert sich nach Sensations-Sieg gegen Spanien für EURO

Wales und Polen kämpfen um EM-Ticket Vor den Augen eines ÖFB-Scouts wird am Dienstag (20.45 Uhr/<a href="https://www.oe24.at/sport/sportdaten-center/live?s=Fussball.International.EMQualifikation&id=48878803">sport24-Liveticker</a>) in Cardiff der letzte Gegner der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EURO im Sommer in Deutschland ermittelt.