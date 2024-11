Baumgartner spricht nach Sieg Klartext: »Wir dürfen auch einmal den Mund aufmachen«

Nach dem ersten ÖFB-Sieg gegen Kasachstan (2:0) überhaupt, schien die Wutrede von Teamchef Ralf Rangnick fast schon wieder vergessen. Zumindest bis sich 1:0-Torschütze Christoph Baumgartner nach der Nations-League-Partie zu Wort meldete.

Erster Sieg auf kasachischem Boden, drei Punkte im Sack, und der Gruppensieg in der Nations-League-Gruppe B3 ist zum Greifen nah! Die Stimmung im Lager des ÖFB müsste nach dem 2:0-Auswärtssieg im „Eiskasten“ von Almaty eigentlich ausgelassen sein. Doch interne Unstimmigkeiten im Verband und die Wutrede von Teamchef Ralf Rangnick bei der Abschlusskonferenz am Mittwoch hallen noch nach.

Bayern-Legionär Konrad Laimer, der auch Mitglied im Mannschaftsrat ist, äußerte sich ausschließlich zum Spiel: „Baumi erzielt ein Supertor und holt dann die Rote Karte heraus, was für den Spielverlauf ideal für uns war. Wir hatten noch einige Chancen, das Ergebnis hätte höher ausfallen müssen. Im Großen und Ganzen war es ein ordentlicher Auftritt. Jetzt gilt es, den Regenerationsmotor einzuschalten, damit wir am Sonntag voll auf der Höhe sind.“

»Es geht um Respekt«

Torjäger Baumgartner hingegen sah es als notwendig an, sowohl Rangnick, als auch Noch-Geschäftsführer Bernhard Neuhold den Rücken zu stärken: „Am Ende des Tages sind wir Profis und wenn wir ins Stadion kommen, dann geht es um Fußball. Ich glaube, dass wir das heute gezeigt haben, dass wir das können. Abseits vom Platz beschäftigt uns das definitiv. Wenn wir was anderes sagen würden, würden wir lügen. Es ist eine schwierige, komplizierte Situation. Es gibt ein paar Sachen, die aus unserer Sicht nicht optimal gelaufen sind und laufen. Ich glaube, dass einige von uns schon lange dabei sind und viel geleistet haben für den österreichischen Fußball. Dann darf man auch einmal den Mund aufmachen, seine Meinung äußern. Ich glaube, es geht immer um Respekt, um einen höflichen Umgang. Das haben wir definitiv gewahrt, von dem her war das Statement für uns wichtig. Aber natürlich ist der oberste Fokus immer aufs Spiel und das haben wir heute sehr gut hingekriegt."