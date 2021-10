EM-Gruppengegner der ÖFB-Frauen bekannt

Auf unsere ÖFB-Damen wartet im EM-Eröffnungsspiel Gastgeber England im ehrwürdigen Old Trafford.

Österreichs Fußball-Frauennationalteam bekommt es bei der EM-Endrunde 2022 mit Gastgeber England, Norwegen und Nordirland zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Manchester. Teamchefin Irene Fuhrmann und ihre Mannschaft dürfen sich dabei gleich zu Beginn auf ein Highlight freuen. Das ÖFB-Team bestreitet am 6. Juli im Old Trafford von Manchester gegen England das Eröffnungsspiel.

Die Europameisterschaft wird von 6. bis 31. Juli in neun englischen Städten ausgetragen.