EURO: Gruppen-Auslosung steigt am 2. Dezember

Save the date! Am 2. Dezember steigt in Hamburg die Auslosung der Gruppen zur EURO 2024!

Insgesamt 24 Nationen nehmen an der Endrunde im kommenden Jahr in Deutschland teil. Gespielt wird in sechs Gruppen, die sich jeweils aus vier Mannschaften zusammensetzen. Entsprechend wird es bei der EM vier Lostöpfe geben. Drei der vier Töpfe sind mit sechs Mannschaften befüllt. Topf 1 ist mit nur fünf Mannschaften befüllt, da Gastgeber Deutschland als Gruppenkopf der Gruppe A bereits feststeht. Die UEFA setzt bei der Topfeinteilung auf folgende Faktoren: Endplatzierung in der Qualifikation

Erreichte Punkte in der Qualifikation

Tordifferenz in der Qualifikation

Erzielte Tore in der Qualifikation

Erzielte Auswärtstore in der Qualifikation

Anzahl der Siege in der Qualifikation

Geringere Zahl von Strafpunkten in der Qualifikation

Position der UEFA Nations League Die Auslosung findet am 2. Dezember statt. Schauplatz ist Hamburgs Elbphilharmonie. Die Auslosung liegt damit mehr als drei Monate vor den Nations League Playoffs. Auf drei Kugeln wird deshalb lediglich „Playoff-Sieger Liga A, B, C“ stehen, wie schon bei der Auslosung 2021.