England: Kane muss Nationalteam vorzeitig verlassen

Große Sorgen um Harry Kane! Nach seinem Ausfall gegen Brasilien wird der englische Teamkapitän auch für den nächsten Test gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) nicht fit und kehrt zum FC Bayern zurück. Auch ein Einsatz gegen Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) steht noch in den Sternen.