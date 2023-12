Bayern-Star Harry Kane feiert Abschied aus Hotel

Torjäger Harry Kane hat bei den Bayern ein unglaubliches erstes Halbjahr hingelegt. Kurz vor Weihnachten feiert der Kapitän der englischen Nationalmannschaft einen bewegenden Abschied in München.

Die Feiertage sehen bei Harry Kane auch heuer alles andere als ruhig aus. Während er in der Premier League in den vergangenen Jahre am Boxing Day stets im Einsatz war, macht aber die deutsche Bundesliga immerhin Pause. Dennoch steht für den Super-Stürmer ein stressiges Programm an der Tagesordnung.

Denn nach einem halben Jahr im Hotel zieht der 30-Jährige endlich in seine eigenen vier Wände. Nach einem erfolgreichen Halbjahr mit 25 Toren im Trikot des deutschen Serienmeisters heißt es also auch Abschied nehmen. Kane bedankte sich mit einem Trikot beim Hotelpersonal, das ihm die Eingewöhnungszeit in München erleichtert habe, schrieb Kane auf X.

Kane zieht es in den Süden

Thomas Müller habe Angst gehabt, dass sein Zimmer zu klein werden würde, "also war es Zeit, auszuchecken und mit meiner Familie ein eigenes Zuhause zu beziehen", so Kane weiter. Der Stürmerstar war im Sommer für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern gewechselt und erwies sich mit 21 Liga-Toren in 15 Spielen gleich als Volltreffer.

Das neue Heim der Familie Kane soll in einem Villen-VIertel im Süden von München liegen. Im neuen Eigenheim wird er mit seiner Frau und seinen vier Kindern dennoch Zeit finden Kraft zu tanken, um auch 2024 den gegnerischen Verteidigern das Fürchten zu lehren.