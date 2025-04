HIER soll die WM der Frauen 2035 steigen

2035 soll die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen wieder in Europa steigen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat beim UEFA-Kongress in Belgrad praktisch die Gastgeber für die Frauen-Fußball-WM-Turniere 2031 und 2035 verkündet. Die übernächste WM wird demnach in den USA stattfinden, möglicherweise mit Co-Gastgebern aus Nord- und Mittelamerika. Für 2035 liege auch nur eine gültige Bewerbung vor - aus dem Vereinigten Königreich, wie Infantino mit dem englischen Begriff "Home Nations" des Fußballs umschrieb, also England, Schottland, Wales und Nordirland.

Nächste WM in Brasilien

"Der Weg ist frei, dass die Frauen-WM in großartigen Ländern stattfindet, um dem Frauen-Fußball einen weiteren Schub zu geben", sagte der FIFA-Chef. Die Frist für eine Interessenbekundung für die Gastgeberrolle war kürzlich abgelaufen. Eine offizielle Entscheidung über die Gastgeber soll beim FIFA-Kongress 2026 fallen. Die WM 2027 findet in Brasilien statt. Deutschland hatte sich erfolglos um dieses Turnier beworben und bemüht sich nun um die EM 2029, die noch in diesem Jahr von der UEFA vergeben wird. Die EM in diesem Jahr geht ohne österreichische Beteiligung in der Schweiz über die Bühne.