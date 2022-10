Hammer-Gegner für Weltmeister USA

Die Auslosung für die Damen-WM 2023 hat dem amtierenden Weltmeister USA mit den Niederlanden einen richtigen Hammer-Gegner beschert.

Der vierfache Frauen-Fußball-Weltmeister USA wird bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland das Unternehmen Titelverteidigung gegen Vietnam starten. Das ergab die Auslosung am Samstag in Auckland. Die US-Amerikanerinnen treffen zudem in Gruppe E auf die Niederlande und einen noch kürenden Play-off-Sieger. Europameister England bekommt es in Gruppe D ebenfalls mit einem Play-off-Gewinner, Dänemark und China zu tun. Das Turnier findet vom 20. Juli bis 20. August statt.

Die neunte WM-Auflage wird erstmals mit 32 Mannschaften statt bisher 24 ausgespielt. Im Eröffnungsmatch fordert Neuseeland das Team aus Norwegen. Das Finale ist in Sydney. Die abschließenden interkontinentalen Play-offs mit zehn Mannschaften, bei der die letzten drei WM-Tickets vergeben werden, finden von 18. bis 23. Februar in Neuseeland statt. Österreichs Frauen verpassten die WM durch eine 0:1-Niederlage nach Verlängerung in Schottland in der 1. Runde des Europa-Play-offs Anfang Oktober.



Die Auslosung der Gruppen für die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) hat am Samstag in Auckland folgende Gruppen ergeben:

Gruppe A: Neuseeland, Norwegen, Philippinen, Schweiz

Gruppe B: Australien, Irland, Nigeria, Kanada

Gruppe C: Spanien, Costa Rica, Sambia, Japan

Gruppe D: England, Play-off-Sieger B, Dänemark, China

Gruppe E: USA, Vietnam, Niederlande, Play-off-Sieger A

Gruppe F: Frankreich, Jamaika, Brasilien, Play-off-Sieger C

Gruppe G: Schweden, Südafrika, Italien, Argentinien

Gruppe H: Deutschland, Marokko, Kolumbien, Südkorea

Austragungsorte: Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide (in Australien), Auckland, Wellington, Dunedin, Hamilton (in Neuseeland).