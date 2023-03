Jetzt fix: Keine Länderspiele im Rapid-Stadion

Die Entscheidung ist gefallen: Das ÖFB-Spiel am 20. Juni gegen Schweden wird nicht im Allianz Stadion von Rapid über die Bühne gehen.

Jetzt ist es fix: Das EM-Qualifikations-Heimspiel gegen Schweden am 20. Juni 2023 wird nicht im Allianz Stadion des SK Rapid in Wien-Hütteldorf ausgetragen werden. Das sei nach "zahlreichen Gesprächsrunden mit dem ÖFB entschieden worden, schreibt der SK Rapid in einer Presse-Aussendung.

Ab Juni, der einzigen längeren spielfreien Zeit bis zur Winterpause, würden "zahlreiche Pflege- und Regenerationsmaßnahmen für den Rasen auf der Agenda stehen", um beiden grün-weißen Teams (Profimannschaft und SK Rapid II) möglichst beste Rahmenbedingungen für die Aufgaben in der Herbstsaison 2023 bieten zu können, heißt es in der Vereinsaussendung. "Das letzte Liga-Heimspiel könnte in dieser Spielzeit erst am 11. Juni auf dem Programm stehen."

"Wir danken den Verantwortlichen des ÖFB für die partnerschaftlichen und professionellen Gespräche und werden weiter in einem konstruktiven Dialog bleiben. Dem rot-weiß-roten Nationalteam wünschen wir selbstverständlich den größtmöglichen Erfolg für die Qualifikation zur UEFA EURO 2024 in Deutschland", so der SK Rapid.