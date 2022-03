Mit diesem Ball wird bei der WM gespielt

Der offizielle Spielball der Fußball-WM 2022 in Katar heißt "Al-Rihla".

Den Namen, der übersetzt "Reise" bedeutet, gaben der Weltverband FIFA und Partner Adidas am Mittwoch bekannt. Die WM beginnt am 21. November, das Finale ist für den 18. Dezember angesetzt. Der Ball stehe für "Hochgeschwindigkeitsfußball, da er sich in der Luft schneller bewegt als jeder andere Ball in der Geschichte des Turniers", schrieb die FIFA.

„Dies ist ein beeindruckender, nachhaltiger und hochwertiger offizieller Spielball von adidas, mit dem die Stars auf der grössten Bühne der Welt in Katar ihre ganze Klasse zeigen können, ebenso Amateurspieler rund um die Welt“, erklärte Jean-François Pathy, Direktor der FIFA-Marketing-Subdivision.

Nachhaltigkeit im Fokus

Adidas legte bei der Konzeption auch Wert auf Nachhaltigkeit. Als erster WM-Ball wurde der Al-Rihla ausschließlich mit wasserbasierten Farben und Klebstoffen hergestellt.