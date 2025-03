DFB-Baustelle vor Italien-Kracher

Die Donnerstags-Begegnung (20.45 Uhr, live DAZN) zwischen Deutschland und Italien im Viertelfinale der Nations League ist ein absoluter Fußball-Klassiker.

Langweilig wird Fußball-Fans am Donnerstagabend sicher nicht werden. Denn die Viertelfinal-Paarungen der Nations League bringen ein paar regelrechte Hammer-Duelle hervor. So stehen sich unter anderem Deutschland und Italien auf dem Platz gegenüber (20.45 Uhr, live DAZN). Beim Hinspiel in Mailand treffen die beiden Nationalteams bereits zum 38. Mal aufeinander, und eines ist dabei klar - an Spannung mangelt es bei diesen Begegnungen nie.

Nagelsmann muss umdenken

Bei den Deutschen geht es vor allem darum, ihre Fans weiterhin bei Laune zu halten. Nach Jahren der Enttäuschung konnte das DFB-Team im vergangenen Sommer wieder ein Feuer der Begeisterung entfachen. Das "Sommermärchen 2.0" bei der Heim-EM versetzte ganz Deutschland in Ekstase. Und das trotz des Ausscheidens im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Spanien (1:2).

Das sollte auch die letzte Niederlage für Jamal Musiala und Co. gewesen sein. In den darauffolgenden sechs Partien verließ man das Feld kein einziges Mal als Verlierer. Damit dies auch gegen die Italiener gelingt, musste Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings umdenken, vor allem in der Offensive. Denn mit Kai Havertz (Oberschenkel), Florian Wirtz (Knöchel) und Niclas Füllkrug (Oberschenkel) gibt es gleich drei schmerzhafte Ausfälle. Doch auch im Tor gilt es, für den verletzten Marc-André ter Stegen (Patellasehne) Ersatz zu finden.

Italien im Aufwärtstrend

Nagelsmann bleibt dennoch optimistisch: "Obwohl wir einige Ausfälle verkraften müssen, haben wir generell einen sehr guten Kader beisammen. Mit Spielern, die darauf brennen, Einsätze zu bekommen. Das Viertelfinale gegen Italien hat für uns große Bedeutung. Das sind zwei Spiele, die wir absolut positiv gestalten müssen und wollen." Mit dieser Einstellung will Deutschland es gegen die "Azzurri" erstmals in der noch jungen Nations-League-Historie ins Final Four schaffen.

Doch auch für die Italiener wäre ein Erfolg von großer Bedeutung. Nach dem EM-Triumph 2021 folgten kriselnde Zeiten. Für die WM 2022 konnte man sich nicht einmal qualifizieren. Mittlerweile macht sich beim Team von Coach Luciano Spalletti allmählich ein Aufwärtstrend bemerkbar. Ein Aufstieg ins Halbfinale würde auf alle Fälle einen weiteren Selbstbewusstseins-Boost bedeuten. Spalletti: "Duelle zwischen Deutschland und Italien sind immer Fußball-Highlights und eine große Herausforderung für beide Mannschaften. Für Italien ist das Spiel ein besonders wichtiger Test."