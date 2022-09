Frankreich trotz Ausfälle großer Favorit

Die Titelverteidigung in der Fußball-Nations-League ist für Frankreich nach nur zwei Punkten aus vier Spielen bereits außer Reichweite.

Für den im laufenden Bewerb noch sieglosen Weltmeister geht es in den Spielen gegen Österreich am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) in Saint-Denis und Dänemark am Sonntag in Kopenhagen vielmehr um den Klassenerhalt in der Liga A. Teamchef Didier Deschamps muss dabei auf zwölf verletzte Akteure, darunter viele Stammspieler, verzichten.

Ein Dutzend Stars fehlt

Deschamps muss Profis ersetzen, die zusammen einen WM-Mitfavoriten ergeben würden. Verletzungsbedingt fehlen Kapitän Hugo Lloris (Tottenham), Karim Benzema (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba, Adrien Rabiot (beide Juventus), Kingsley Coman, Lucas Hernandez (beide FC Bayern) und dessen Bruder Theo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ibrahima Konate (Liverpool), Boubacar Kamara und Lucas Digne (beide Aston Villa).

Von der erwartbaren Startelf in Bestbesetzung sind mit Stürmerstar Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Raphael Varane und Jules Kounde nur vier Spieler im Aufgebot. Alle sechs Mittelfeldspieler, die bei der EM 2021 im Kader waren, fehlen.

Frankreich noch immer haushoher Favorit

Die "Equipe Tricolore" ist aber immer noch mit Stars von Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Atletico Madrid oder Manchester United bestückt und damit klarer Favorit. Nicht zuletzt im Hinblick auf die WM in zwei Monaten in Katar will Deschamps daher ein entsprechendes Auftreten sehen. "Trotz der vielen Abwesenheiten möchte ich die Spieler in die Situation versetzen, die ich während der WM erwarte", erklärte der Weltmeister-Trainer. "Das sind die letzten beiden Spiele vor der WM. Dass wir vor dem Turnier nicht zumindest noch ein Spiel haben, ist bedauerlich, aber so ist es", sagte der 53-Jährige.

Auch abseits der Verletzungsmisere gibt es negative Schlagzeilen rund um das Team. Mbappe ist mit dem nationalen Fußballverband wegen der Handhabung von Bildrechten im Streit. Der Clinch hat auch schon auf Sponsoren übergegriffen. Paul Pogba ist Opfer eines Erpressungsversuchs, sein Bruder Mathias ist deshalb vergangenen Woche kurzfristig festgenommen worden, gegen ihn und Freunde aus Paul Pogbas Kindheit wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.