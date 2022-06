Kalajdzic droht heute »Beziehungs-Streit«

Stürmer Sasa Kalajdzic will heute jubeln - zum Leidwesen von Freundin Lorena.

Die freie Woche nach dem Klassenerhalt mit Stuttgart verbrachte Sasa Kalajdzic zusammen mit Freundin Lorena im Urlaub - bei deren Eltern in Kroatien. Heute haben die Sympathien für das Herkunftsland der Liebsten aber Pause, der 24- Jährige will mit Österreich in Osijek jubeln. Dessen folgen wäre sich der von den Bayern umworbene 2,02-Meter-Rieße aber bewusst: "Sie (Anm: Freundin Lorena) hat gesagt, wenn ich ein Tor schieße, brauch ich mich daheim nicht mehr blicken lassen", grinst der Noch-Stuttgart-Stürmer. Nachsatz: "Außer Kroatien gewinnt trotzdem."

Aktuell hält Kalajdzic bei 13 Länderspielen, traf vier Mal - drei Mal außerhalb von Österreich. Weitere Team-Tore würden auch seinen Poker um einen neuen Klub gut tun. Aber: "Aktuell zählt nur das Team." Zum Leidwesen seiner Freundin?