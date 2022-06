Mbappe muss um Einsatz gegen Österreich bangen

Spielt er oder spielt er nicht? Frankreichs Superstar Kylian Mbappe laboriert nach dem Nations-League-Auftakt gegen Dänemark an einer Knieverletzung.

Österreichs Fußball-Fans dürfen darauf hoffen, Kylian Mbappe am Freitag (20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) im Wiener Prater zu sehen zu bekommen. Frankreichs Stürmerstar laboriert an einer leichten Knieprellung und dürfte laut übereinstimmenden französischen Medienberichten am Montag im Nations-League-Spiel des Weltmeisters in Split gegen Kroatien nicht zum Einsatz kommen. Teamchef Didier Deschamps wollte am Sonntag aber nicht einmal das ausschließen.

"Er hat ein kleines Problem durch eine Prellung, die nicht irreparabel ist, sonst wäre er nicht mit hierhergekommen", erklärte Deschamps in einer Pressekonferenz in Split. Das Abschlusstraining am Sonntagabend ließ Mbappe wie vier Teamkollegen aus, die Franzosen wollen beim 23-Jährigen kein Risiko eingehen. Deschamps: "Wir haben danach noch zwei Spiele." Bereits im ersten davon, am Freitag im Ernst-Happel-Stadion gegen Österreich, soll Mbappe wieder auf dem Platz stehen, berichtete der französische TV-Sender TF1.

Superstar musste gegen Dänemark zur Pause raus

Mbappe hatte sich die Blessur vergangene Woche bei einem Zusammenstoß im Training zugezogen. Bei der 1:2-Heimpleite am Freitag gegen Dänemark wurde der PSG-Stürmer wegen der entstandenen Knieprobleme zur Pause ausgewechselt. Die am Samstag durchgeführten Untersuchungen hätten laut TF1 nichts Alarmierendes ergeben. "Ich werde nicht auf medizinische Details eingehen", sagte Deschamps. Er verriet aber, dass in der Neuauflage des WM-Finales in Kroatien PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe als sein Kapitän fungieren werde.