Mit dieser Startaufstellung will Rangnick die Kasachen knacken

Gleich geht’s los: Unsere ÖFB-Stars stehen in Kasachstan (16 Uhr, ORF1) im Rahmen der Nations League vor ihrem vorletzten Länderspiel des Jahres. Mit dieser Elf soll der erste Schritt Richtung Gruppensieg gemacht werden – bevor man am Sonntag der Heimspiel-Showdown gegen Slowenien ansteht.

Die Aufstellung ist da! In wenigen Momenten erfolgt im ausverkauften Ortalyk Stadion (23.000 Fans) in Almaty und bei Minusgraden der Anpfiff zwischen Kasachstan und Österreich (ab 16 Uhr, im Sport24-Liveticker). Kurz vor Startschuss wissen wir, welche ÖFB-Elf Teamchef Ralf Rangnick auf dem Weg Richtung Nations-League-Gruppensieg au den Rasen schicken wird.

Salzburg Schlager ist unsere Nummer 1

Verzichten musste der Deutsche auf Gernot Trauner und Florian Grillitsch. Das Bundesliga-Duo trat die siebenstündige Reise nicht an und wird die Daumen für seine Teamkollegen in Wien drücken. Trauner, der immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, wird in Almaty geschont, während Grillitsch mit einer Lymphknotenentzündung im Adduktorenbereich pausieren muss und daher ebenfalls nicht mitflog.

Im Tor wird Salzburg-Keeper Schlager zwischen den Pfosten stehen. Für das Heimspiel gegen Slowenien am Sonntag (20.45 Uhr/live auf ORF) ist jedoch wieder Patrick Pentz eingeplant.