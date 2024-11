Skandal in Nations League: Foda-Elf verlässt Platz

Kosovaren verließen in Nachspielzeit den Platz

Das Nations-League-Spiel zwischen Rumänien und Kosovo in Bukarest ist am Freitagabend nach einem Eklat in der Nachspielzeit abgebrochen worden. Die kosovarischen Spieler hatten den Platz verlassen, sie beklagten laut Medienberichten rassistische Äußerungen der rumänischen Fans. Diese skandierte laut Videos unter anderem "Serbia"-Rufe. Nachdem eine knappe Stunde unklar war, ob die Partie weitergehen wird, erfolgte die offizielle Absage vonseiten der UEFA.

Rumänien reicht der Punkt, um den Aufstieg in Liga B zu schaffen, die Kosovaren um ihren Trainer Franco Foda und LASK-Profi Valon Berisha waren auf einen Sieg angewiesen.