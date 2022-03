Wirbel um Van Gaal: Trotz Positiv-Test auf Bank

Trotz eines positiven PCR-Tests coachte Louis van Gaal am Dienstag die Niederlande im Länderspiel gegen Deutschland, als ob nichts wäre.

Corona? In den Niederlanden scheinbar kein Thema mehr. "Kommt mir nicht zu nah", dröhnte die von einem Schmunzeln begleitete Warnung von Bondscoach Louis van Gaal durch den Medienraum der Arena in Amsterdam. Nach dem Länderspiel gegen Deutschland berichtete der 70-Jährige am Dienstag von seinem positiven PCR-Test einen Tag zuvor.

Nur "Resterscheinungen des Virus"

Allerdings: „Der Arzt hat mir gesagt, dass es nur Resterscheinungen des Virus seien, die mit einem PCR-Test länger nachzuweisen sind als mit einem Schnelltest“, erklärte van Gaal gelassen. Beim 1:1 saß er deshalb wie selbstverständlich auf der Bank.

In den Niederlanden wird mit Corona generell anders verfahren als in Österreich. Ins WM-Gastgeberland Katar, wo am Freitag in Doha die Gruppen-Auslosung stattfindet, darf der Bondscoach jetzt allerdings nicht reisen. Die Behörden verlangen einen negativen PCR-Test.