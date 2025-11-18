1:1 in Pristina reicht Schweiz für die Qualifikation

Die Schweiz hat sich mit einem 1:1 im Kosovo das Ticket für die WM 2026 gesichert. Den Eidgenossen reichte das Unentschieden in der Gruppe B zur direkten Qualifikation.

Die Schweiz bestritt am Dienstag in Pristina das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo. Das 1:1-Unentschieden reichte den Eidgenossen für den Gruppensieg und die direkte WM-Teilnahme 2026.

Vargas bringt Schweiz in Führung

Ruben Vargas brachte die Schweiz in der 47. Minute in Führung. Der Treffer gab dem Team die gewünschte Sicherheit, doch der von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda trainierte Kosovo zeigte sich kämpferisch.

Später Ausgleich durch Muslija

Florent Muslija glich für den Kosovo in der 74. Minute aus. Trotz des späten Gegentors blieb den Schweizern der wichtige Punkt, der für die direkte Qualifikation ausreichte.

Puffer bleibt erhalten

Durch das 1:1 beträgt der Vorsprung der Schweiz auf den Verfolger am Ende drei Punkte. Den Eidgenossen hätte sogar eine Niederlage mit bis zu fünf Toren Differenz gereicht, um sich zu qualifizieren.

Schweden enttäuschen komplett

Die enttäuschenden Schweden beendeten die Qualifikation nach einem 1:1 gegen Slowenien sieglos am Tabellenende. Die Schweiz hingegen kann die WM-Pläne für 2026 in Angriff nehmen.