Cola-Aktion: Serbien-Stürmer verspottet Ronaldo

Aleksander Mitrovic schoss Serbien im Duell gegen Portugal zur WM - beim Jubel nach dem Spiel provozierte er seinen Gegner Cristiano Ronaldo.

Mit gesenktem Blick saß Cristiano Ronaldo auf dem Rasen des Estadio da Luz in Lissabon. Portugals Superstar schüttelte immer wieder den Kopf, warf die Kapitänsschleife auf den Boden. Die Iberer müssen nach dem 1:2 im WM-Qualifikationsduell mit Serbien am Sonntag Überstunden einschieben, um die Reise nach Katar im kommenden Jahr noch buchen zu können.

Ganz anders war die Stimmung bei den WM-Fixstartern aus Serbien. Stürmertank Aleksandar Mitrovic, der seine Landsmänner erst mit seinem späten Tor das Katar-Ticket bescherte, feierte den Last-Minute-Triumph über Ronaldo und Co. auf seine Art und Weise. Einen Seitenhieb gegen "CR7" konnte sich der England-Legionär nicht verkneifen.

I just want someone to love me like Serbs love Mitrovic. pic.twitter.com/2f3m6qGdWb — Serbian Football (@SerbianFooty) November 14, 2021

Der Stürmer tauchte nach dem Spiel nur mehr leicht bekleidet auf dem leeren Platz in Lissabon auf und rannte zu einer kleinen Gruppe serbischer Fans. Dabei hielt der Angreifer neben einer Serbien-Flagge auch eine Cola Dose in die Höhe.

Vermutlich wollte Mitrovic auf Ronaldos Coca-Cola-Eklat bei der disejährigen EM anspielen.

Ronaldos EM-Eklat: „Agua!“

Zur Erinnerung: Bei einer Pressekonferenz wurden Flaschen vom EM-Sponsor Coca Cola platziert. Das schmeckte dem Portugiesen gar nicht. Er setzte sich auf seinen Platz, sah die zwei Cola-Flaschen an und schob sie ganz weit von sich weg. Dann nahm er seine Wasserflasche in die Hand, hielt sie in Richtung der Kameras und sagte grinsend: „Agua!“ (Wasser).

Für Coca Cola eine nicht so amüsante Aktion. Die Aktie des ikonischen Getränks sank in den Keller, ganze 4 Milliarden Euro an Schaden soll Ronaldos Handlung verursacht haben.