Diese Foda-Elf soll Moldawien biegen

Nach dem 4:2 gegen Israel wollen Foda und Co. heute (20:45 Uhr) gegen Moldawien nachlegen.

Die verkorkste Quali ist abgehakt, das Nationalteam hat den Fokus bereits auf das WM-Play-off gerichtet. Dennoch steht heute (ab 20:45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) im letzten Gruppenspiel gegen Moldawien noch viel auf dem Spiel. Es gilt, die Leistung vom 4:2 gegen Israel zu bestätigen und das Länderspieljahr positiv abzuschließen.

Die Zukunft des Deutschen ist nach wie vor offen, erst nach dem Ende der Quali will der ÖFB die Situation evaluieren. Klar ist: Mit einem überzeugenden Sieg im zweiten Spiel des Klagenfurt-Doppels würden sich Fodas Karten verbessern, auch im März im Play-off auf der Bank zu sitzen.



Bis März gibt es kein Länderspiel mehr, das Duell mit der Nummer 181 der Welt ist deshalb schon quasi eine Generalprobe. Foda muss jedoch einmal mehr rotieren: David Alaba wird geschont, Martin Hinteregger fehlt gelb-gesperrt. Israel-Doppeltorschütze Louis Schaub rückt in die Startelf anstelle von Alessandro Schöpf. Auch im Tor gibt es eine Veränderung. Nach über zwei Jahren Pause steht Basel-Legionär Heinz Lindner zwischen den Posten. Andreas Ulmer ersetzt als Linksverteidiger den abgereisten David Alaba, Aleksandar Dragovic rückt anstelle des gesperrten Martin Hinteregger in die Innenverteidigung.





Aufstellung Österreich

Es fehlen: Hinteregger (gesperrt), Alaba (Belastungssteuerung), Baumgartner (Muskelverletzung), Laimer (Adduktorenprobleme), Lainer (Knöchelbruch), Baumgartlinger (Knie-OP), X. Schlager (Kreuzbandriss), Lazaro (Muskelverletzung), Kalajdzic (Schulterverletzung), A. Schlager (Knieprobleme), Adamu, Demir (beide beim U21-Team)