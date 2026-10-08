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Sieg ist Pflicht!

WM-Träume vor Augen! ÖFB-Frauen fordern Kosovo im Play-off-Hinspiel

SR
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Drei enttäuschte österreichische Fußballspielerinnen nach einem Spiel auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures/ Bildbyran/ Jon Ol
Österreichs Fußball-Frauen wollen auf dem Weg zur WM 2027 die erste Play-off-Hürde meistern. Gegen Außenseiter Kosovo zählt am Freitagabend in Pristina auswärts nur ein klarer Sieg.
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Für Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam darf der Kosovo in der ersten Play-off-Runde auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien kein Stolperstein werden. Als Weltranglisten-23. geht die ÖFB-Auswahl als klarer Favorit in das Duell mit der Nummer 84 der Welt. Das Hinspiel steigt am Freitag (18:00 Uhr/live ORF1) bei extrem schwierigen Platzverhältnissen in Pristina. Teamchef Lars Söndergaard stellt klar, dass über zwei Duelle hinweg nichts schiefgehen darf.

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Klare ÖFB-Favoritenrolle in Pristina trotz schlechtem Rasen

Trotz des ramponierten Rasens im Stadion von Pristina will der dänische ÖFB-Coach an der gewohnten Spielidee festhalten. Besondere Aufmerksam gilt Kosovos Schlüsselspielerinnen Ereleta Memeti und Modesta Uka von Austria Wien, die dem ÖFB-Team gefährlich werden könnten. Die ÖFB-Equipe möchte mit einem schnellen Gegenpressing und einer geordneten Restverteidigung unnötige Ballverluste vermeiden und bereits im Hinspiel die Basis für das Weiterkommen legen.

Rückkehr von Zadrazil stärkt ÖFB-Team für WM-Traum

Sarah Zadrazil sprintet im weißen Bayern-München-Trikot bei einem Spiel mit dem Ball am Fuß übers Feld.
Comeback fürs ÖFB-Team: Mittelfeld-Strategin Sarah Zadrazil treibt hier im Archivbild das Spiel im Trikot des FC Bayern München an. Die ÖFB-Teamstütze steht nach ihrer Verletzung wieder im Kader für das wichtige WM-Play-off gegen den Kosovo. © IMAGO/Jan Huebner

Für zusätzliche Motivation im ÖFB-Camp sorgt die Rückkehr der langzeitverletzten Stützen Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger und Lilli Purtscheller. Mindestens eine der Comeback-Spielerinnen wird bereits von Beginn an auf dem Platz stehen. Leipzig-Legionärin Annabel Schasching geht nach ihrem Doppelpack in der Liga mit großem Selbstvertrauen in die Partie und betont die realistische Chance auf die historische erste WM-Teilnahme. Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag am Wiener Sport-Club-Platz.

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