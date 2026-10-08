Sieg ist Pflicht!
WM-Träume vor Augen! ÖFB-Frauen fordern Kosovo im Play-off-Hinspiel
Für Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam darf der Kosovo in der ersten Play-off-Runde auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien kein Stolperstein werden. Als Weltranglisten-23. geht die ÖFB-Auswahl als klarer Favorit in das Duell mit der Nummer 84 der Welt. Das Hinspiel steigt am Freitag (18:00 Uhr/live ORF1) bei extrem schwierigen Platzverhältnissen in Pristina. Teamchef Lars Söndergaard stellt klar, dass über zwei Duelle hinweg nichts schiefgehen darf.
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Klare ÖFB-Favoritenrolle in Pristina trotz schlechtem Rasen
Trotz des ramponierten Rasens im Stadion von Pristina will der dänische ÖFB-Coach an der gewohnten Spielidee festhalten. Besondere Aufmerksam gilt Kosovos Schlüsselspielerinnen Ereleta Memeti und Modesta Uka von Austria Wien, die dem ÖFB-Team gefährlich werden könnten. Die ÖFB-Equipe möchte mit einem schnellen Gegenpressing und einer geordneten Restverteidigung unnötige Ballverluste vermeiden und bereits im Hinspiel die Basis für das Weiterkommen legen.
Rückkehr von Zadrazil stärkt ÖFB-Team für WM-Traum
Für zusätzliche Motivation im ÖFB-Camp sorgt die Rückkehr der langzeitverletzten Stützen Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger und Lilli Purtscheller. Mindestens eine der Comeback-Spielerinnen wird bereits von Beginn an auf dem Platz stehen. Leipzig-Legionärin Annabel Schasching geht nach ihrem Doppelpack in der Liga mit großem Selbstvertrauen in die Partie und betont die realistische Chance auf die historische erste WM-Teilnahme. Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag am Wiener Sport-Club-Platz.
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