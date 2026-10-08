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Angriffsmodus!

Oliver Glasner will Nottingham Forest in die Königsklasse führen!

SR
von
Nottingham-Forest-Trainer Oliver Glasner gestikuliert und ruft während eines Spiels aufgeregt an der Seitenlinie.
© EPA
Oliver Glasner nimmt mit Nottingham Forest Kurs auf Höheres. Der österreichische Cheftrainer träumt vor der Rückkehr in die Premier League von der Champions League nach dem Vorbild Aston Villas.
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Oliver Glasner hat vor der Rückkehr in die Premier League eine selbstbewusste Ansage gemacht. Der österreichische Cheftrainer von Nottingham Forest traut seinem Klub eine ähnliche Entwicklung wie Aston Villa zu und strebt langfristig einen Startplatz in der Champions League an. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit fünf Punkten aus den ersten fünf Spielen rangieren die "Tricky Trees" aktuell zwar nur im Tabellenmittelfeld, bezwangen jedoch unter anderem Aston Villa und haben nur drei Zähler Rückstand auf Platz acht.

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Glasner nimmt Aston Villa als Vorbild für Nottingham

Nachdem Glasner das Team in der vergangenen Spielzeit bis ins Halbfinale der Europa League geführt hatte, fordert der ÖFB-Coach nun den nächsten großen Schritt. Der geplante Stadionausbau sei ein erster wichtiger Baustein für die Rahmenbedingungen im Verein. "Warum sollte es nicht möglich sein, wie Aston Villa zu werden?", betonte der 52-jährige Österreicher in englischen Medienberichten. Es gehe darum, zumindest einmal an der Königsklasse zu schnuppern, selbst wenn man danach wieder herausfallen sollte.

Kader und Finanzkraft bieten Basis für Königsklasse

Sportlich und finanziell sieht Glasner enormes Potenzial bei Forest. Das Team verfügt über vier starke Innenverteidiger für die Dreierkette, torgefährliche Schienenspieler sowie ein namhaftes Mittelfeld und eine breite Offensive. Zudem steht dem Österreicher dank Eigentümer Evangelos Marinakis ein ordentliches Transferbudget zur Verfügung, wobei bereits erste Personalentscheidungen für 2027 vorbereitet werden. Dass Forest vor nicht allzu langer Zeit knapp an der Königsklasse vorbeigeschrammt ist, unterstreicht die Ambitionen.

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