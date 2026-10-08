oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Trotz Skandals

Haaland schwört City-Fans Treue: "Haltet zusammen"

SR
von
Ein Fußballspieler im Manchester City Trikot jubelt lächelnd nach einem Spiel im Stadion.
© IMAGO/Offside Sports Photography
Superstar meldet sich vor dem Spiel gegen Liverpool am Sonntag zu Wort.
OE24 auf Google bevorzugen

Beim englischen Meister Manchester City brennt die Hütte. Nach den schweren Vorwürfen wegen massiver Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League hat der Klub nun offiziell Berufung eingelegt. Eine unabhängige Kommission sieht es als erwiesen an, dass die "Citizener" zwischen 2009 und 2018 über Scheinvorträge atemberaubende 830 Millionen Pfund am Regelwerk vorbeigeschleust haben. Der Verein weist alle Schuld von sich, spricht von schweren Fehlern im Urteil und pocht auf seine Unschuld.

"Stick together, enjoy the ride and smile"

Mitten in diesem Beben meldet sich jetzt Tormaschine Erling Haaland zu Wort. Vor dem brisanten Auswärtskracher am Sonntag bei Liverpool richtet der Norweger im Sky-Interview aufmunternde Worte an die Anhänger. "Haltet zusammen, genießt die Fahrt und bewahrt euch ein Lächeln", so der City-Superstar.

Für den Stürmerstar ist die Sache klar: Die Fans sollen sich die Freude am Fußball nicht nehmen lassen und das Team weiter bedingungslos unterstützen.

Auch interessant

"Kann jederzeit passieren" - Bayern-Knall um Kane

Übernehmen Thomas Müller und Schweinsteiger die Bayern?

Wettskandal um Cup-Spiel von Austria Klagenfurt

Haaland ist City-Fan

Haaland unterstreicht dabei seine tiefere Bindung zum Klub. Als Sohn des ehemaligen City-Profis Alf-Inge sieht er sich selbst nicht nur als Angestellter, sondern als echten Fan. Ihm liege die Stadt und das Umfeld extrem am Herzen und er fühle in diesen unruhigen Zeiten voll mit den Anhängern mit.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Übernehmen Thomas Müller und Schweinsteiger die Bayern?

Transfer-Knall um ÖFB-Star Paul Wanner (20)

Italien rätselt über Alabas Serie-A-Debüt

Ronaldo überrascht mit Botschaft an Messi

"Kann jederzeit passieren" - Bayern-Knall um Kane

Schalke-Knall um Miron Muslic (44)

Wettskandal um Austria Klagenfurt

ManCity drohen 60 (!) Punkte Abzug

Infantino-Ablöse: Das passiert beim UEFA-Krisengipfel

Haaland schwört City-Fans Treue: "Haltet zusammen"