Haaland schwört City-Fans Treue: "Haltet zusammen"

Superstar meldet sich vor dem Spiel gegen Liverpool am Sonntag zu Wort.

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Beim englischen Meister Manchester City brennt die Hütte. Nach den schweren Vorwürfen wegen massiver Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League hat der Klub nun offiziell Berufung eingelegt. Eine unabhängige Kommission sieht es als erwiesen an, dass die "Citizener" zwischen 2009 und 2018 über Scheinvorträge atemberaubende 830 Millionen Pfund am Regelwerk vorbeigeschleust haben. Der Verein weist alle Schuld von sich, spricht von schweren Fehlern im Urteil und pocht auf seine Unschuld.

"Stick together, enjoy the ride and smile"

Mitten in diesem Beben meldet sich jetzt Tormaschine Erling Haaland zu Wort. Vor dem brisanten Auswärtskracher am Sonntag bei Liverpool richtet der Norweger im Sky-Interview aufmunternde Worte an die Anhänger. "Haltet zusammen, genießt die Fahrt und bewahrt euch ein Lächeln", so der City-Superstar.

Für den Stürmerstar ist die Sache klar: Die Fans sollen sich die Freude am Fußball nicht nehmen lassen und das Team weiter bedingungslos unterstützen.

Haaland ist City-Fan

Haaland unterstreicht dabei seine tiefere Bindung zum Klub. Als Sohn des ehemaligen City-Profis Alf-Inge sieht er sich selbst nicht nur als Angestellter, sondern als echten Fan. Ihm liege die Stadt und das Umfeld extrem am Herzen und er fühle in diesen unruhigen Zeiten voll mit den Anhängern mit.