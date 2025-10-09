10:0 – Österreich feiert Rekord-Schützenfest gegen San Marino

Mit einem 10:0-Rekordschützenfest gegen San Marino, dem höchsten Team-Sieg aller Zeiten, rast der ÖFB-Express Richtung EM-Endrunde 2016. Im Fokus: Vierfach-Torschütze Marko Arnautovic, der Toni Polster ablöste und mit 45 Toren alleiniger ÖFB-Rekordmann ist.

Das ÖFB-Team hat im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino einen historischen Rekordsieg gefeiert. Mit einem spektakulären 10:0 erzielte die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick den höchsten Sieg aller Zeiten und katapultierte sich an die Tabellenspitze in der Gruppe H.

Arnautovic schreibt Tor-Geschichte

Marko Arnautovic krönte sich mit einem Quadruple zum neuen ÖFB-Rekordtorschützen. Der Stürmer stellte mit seinen Treffern Toni Polsters Bestmarke von 44 Toren ein und führte die Rangnick-Elf zum spektakulären Erfolg. Arnautovic traf in der 8., 47., 83. und 84. Minute und zeigte damit seine gesamte Torjägerqualität.

Frühe Führung und Torfestival

Bereits nach sieben Minuten erzielte Romano Schmid mit einem zufälligen Flanken-Treffer die Führung. Nur eine Minute später erhöhte Arnautovic per Kopf auf 2:0. Weitere Tore durch Michael Gregoritsch (24.), Marcel Sabitzer (30., 42.) und Konrad Laimer (45.) brachten eine 6:0-Halbzeitführung.

Wurmbrands Traum-Debüt

Im Finish krönte Rapid-Youngster Nikolaus Wurmbrand sein Nationalteam-Debüt mit einem Treffer. Der Nachwuchsstar nutzte seine erste Chance in der ÖFB-Auswahl und komplettierte das 10:0. Das Offensiv-Feuerwerk sorgte in der prall gefüllten Happel-Hütte für ein unvergessliches Fußballfest.

Tabellenführung vor Rumänien-Duell

Der Kantersieg katapultierte Österreich an die Spitze der Gruppe H und verbesserte die Tordifferenz massiv. Damit schaffte das Team die ideale Ausgangsposition für das schwere Auswärtsspiel gegen Rumänien am Sonntag.