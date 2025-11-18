Pizza, Bier & Party! So feiert der DFB den WM-Einzug

Deutschland jubelt! Nach dem glanzvollen 6:0 gegen die Slowakei machte die Nagelsmann-Elf am Montag souverän das WM-Ticket für 2026 klar – und die Stimmung nach dem Abpfiff war entsprechend ausgelassen.

Die Red Bull Arena stand Kopf! Nach dem 6:0-Triumph über die Slowakei brach in Leipzig der Fußballwahnsinn aus – und hinter den Kulissen legte die DFB-Elf erst richtig los. Kaum war der Abpfiff verklungen, wurde die Kabine zur Partyzone. 22.49 Uhr: Die erste Ladung glühend heißer L’Osteria-Pizzen rauschte rein, dazu Bitburger-Kisten im Doppelpack. Perfekter Treibstoff für frisch gebackene WM-Teilnehmer.

Sane: »Bin schon betrunken«

Zwischen Pizzaduft, Jubel und Umarmungen tauchte der Mann des Abends auf: Doppelpacker Leroy Sané. Im auffälligen Designer-Outfit, Bierflasche in der Hand, schlenderte er durch die Mixed Zone – und zündete den Spruch des Abends. Auf die Frage nach einem Statement grinste er nur: „Geht nicht, bin schon betrunken!“

Während draußen Familien und Freunde warteten und einige Spieler bereits abreisten, ließ sich der Trainerstab um Julian Nagelsmann noch feiern. Im Teambus ging es schließlich Richtung Hotel – begleitet von Udo Jürgens’ „Ich war noch niemals in New York“. Der perfekte Soundtrack, denn genau dort steigt am 19. Juli 2026 das WM-Finale. Noch 243 Tage.